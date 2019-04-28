Футбол
«Лион» предложил Венгеру пост главного тренераЧемпионат вчера в 18:13
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне, сообщает L’Equipe. По информации издания, в услугах опытного специалиста заинтересован «Лион», в котором летом освободится пост наставника в связи с уходом Бруно Женезио.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Футбол
«Ренн» обыграл ПСЖ и стал победителем Кубка Франции
В серии пенальти футболисты «Ренна» переиграли соперника со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 18:01
Музыка
Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Юлии Началовой перед смертью
Обновлено вчера в 13:59
Энергетика
Минэнерго предложило смешать чистую и грязную нефть в «Дружбе»
Выступая после встречи операторов магистрального нефтепровода «Дружба» в Минске, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что качество «грязной» нефти, попавшей в трубопровод, можно нормализовать, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено 26 апреля в 14:41
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
В тюменском госпитале для ветеранов исполнят вальс Победы
В День Победы ветераны будут танцевать вальс, желающие смогут также прочитать стихи, исполнить песни военных лет.
Обновлено в 01:24
Религия
Православный мир отмечает Пасху
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Политика
СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле
Обновлено вчера в 12:00
Наука
Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки
Обновлено в 01:53
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Здоровье
Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича
Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге
Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в субботу, 27 апреля, в синагоге в Калифорнии.
Обновлено вчера в 18:53
Единоборства
Смоляков проиграл Харди на турнире UFC
Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Общество
Рыжая Диана: букмекеры сделали ставки на первенца принца Гарри
На рыжие волосы ребенка ставят трое из четырех. И 60% ставок в William Hill сделаны на имя Диана – так звали мать принца.
Обновлено в 02:47
Транспорт
Беглов пообещал ввести единый проездной билет Петербурга к лету
Позже планируется ввести возможность пользоваться проездным пять дней. Сейчас ведется разработка программного обеспечения билета.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 02:52
Политика
Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
В Крыму поделились ожиданиями от новой власти на Украине
Вице-спикер уверен, что рано или поздно на Украине к власти придут прагматики, которые признают братские связи народов России и Украины.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16