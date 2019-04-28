Футбол
«Лион» предложил Венгеру пост главного тренераЧемпионат 18:13
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне, сообщает L’Equipe. По информации издания, в услугах опытного специалиста заинтересован «Лион», в котором летом освободится пост наставника в связи с уходом Бруно Женезио.
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Футбол
«Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму»
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
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Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
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В ЕС сожалеют о решении США по Договору о торговле оружием
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Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния.
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Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
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Распределительный центр загорелся в Воронежской области
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
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Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля
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