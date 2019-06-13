Футбол

«Реал» объявил о переходе МендиЕвро-футбол.ру вчера в 14:50

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди завершил переход в "Реал". О трансфере объявил официальный сайт мадридцев. Сумма трансфера составила около 50 млн евро, контракт подписан сразу на шесть лет.
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Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать»

Sport24.ruвчера в 22:16

Менди: Зидан — великолепный тренер, он поможет мне прогрессировать

Чемпионат02:12

Ферлан Менди: «Очень горд в связи с переходом в самый большой клуб мира»

Sports.ru05:12

Ферлан Менди: Зидан - замечательный тренер, с ним я буду прогрессировать

Sport.ru02:58

Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“»

Матч ТВ02:45

Менди надеется прогрессировать под руководством Зидана

Спорт-Экспрессвчера в 18:36

«Реал» объявил о трансфере Менди (фото)

Советский спортвчера в 14:51
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Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Энергетика

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
Обновлено в 07:24
Происшествия

На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне

Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Хоккей

Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Политика

Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Здоровье

В Рязанском онкодиспансере увеличилось число лапароскопических операций

Как сообщает региональный минздрав, в течение последних двух лет малоинвазивные операции использовались при лечении пациентов с гинекологическими заболеваниями и кишечника.
Обновлено в 05:08
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колонию

Обновлено в 05:32
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Экономика

Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Политика

Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Футбол

Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»

Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:24
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливости

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Голикова рассказала о самых бедных российских семьях

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что самыми бедными в России являются семьи, которые имеют детей.
Обновлено в 08:38
Политика

Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективное расходование денег

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 13 июня, раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за неэффективное расходование бюджетных средств.
Обновлено в 08:46
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Французский футболист, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
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