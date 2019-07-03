Футбол
«Лион» подписал хавбека «Лилля» МендесаМатч ТВ 09:49
Бразильский полузащитник Тьяго Мендес перешел из «Лилля» в «Лион». Соглашение с футболистом рассчитано до 2023 года.
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Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России
Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.
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