Футбол

«Лион» подписал хавбека «Лилля» МендесаМатч ТВ 09:49

Бразильский полузащитник Тьяго Мендес перешел из «Лилля» в «Лион». Соглашение с футболистом рассчитано до 2023 года.
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«Лион» подписал хавбека «Лилля» Мендеса

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