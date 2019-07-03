Футбол
«Лион» подписал хавбека «Лилля» МендесаМатч ТВ 09:49
Бразильский полузащитник Тьяго Мендес перешел из «Лилля» в «Лион». Соглашение с футболистом рассчитано до 2023 года.
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Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
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Политика
Шойгу распорядился восстановить глубоководный аппарат после пожара
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Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
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Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
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Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери
Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
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Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
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Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море
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Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
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Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге
Китай сделал представление Великобритании из-за заявлений министерства иностранных дел страны о Гонконге, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 06:23
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
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Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type
Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
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В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона
Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.
Обновлено в 14:25
Кино
Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено в 11:41
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Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете
Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
Обновлено 01 июля в 13:03
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
Минздрав прокомментировал рост эпидемии ВИЧ
В Минздраве прокомментировали сообщения о росте эпидемии ВИЧ в России, заявив, что статистика не говорит об ухудшении обстановки.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
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Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
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После окончания шоу удивить гостей решила сама Ольга — она поднялась на барную стойку и зажигательно станцевала.
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Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
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АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57