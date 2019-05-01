Футбол

«Лион» опроверг соглашение с «Реалом» по МендиЕвро-футбол.ру 16:34

Французский "Лион" в соцсетях опроверг договоренность с мадридским "Реалом" по трансферу защитника Ферлана Менди.
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