Футбол

«Лион» опроверг информацию о трансфере Менди в «Реал»RT на русском 16:36

Французский «Лион» опроверг появившуюся ранее информацию о том, что футболист клуба Ферлан Менди близок к переходу в мадридский «Реал». Пресс-служба «Лиона» сделала официальное заявление относительно защитника команды Ферлана Менди.
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«Лион» отреагировал на слухи о продаже Менди в «Реал»

Газета.Ru18:00

«Лион»: «Мы не договаривались с „Реалом“ о трансфере Менди»

Soccer.ru17:19

«Лион» опроверг информацию о продаже Менди в «Реал»

Sportbox.RU16:53

«Лион» опроверг информацию о продаже Менди в «Реал»

Матч ТВ16:53

«Лион» опроверг информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Менди

Советский спорт16:52

«Лион» опроверг информацию о сделке с «Реалом» по трансферу Ф. Менди

Чемпионат16:24

«Лион» опроверг наличие соглашения с «Реалом» о продаже Менди

Спорт-Экспресс16:09
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Армия и оружие

Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Политика

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
Обновлено в 15:28
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Футбол

Аргентина не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проиграв Мали

Сборная Аргентины проиграла Мали в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 17:21
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

Обновлено в 06:26
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Шоу-бизнес

Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала

Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Гаджеты

Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13

Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13.
Обновлено в 02:15
Религия

Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Бывший главврач Зейской больницы подвел итоги антикризисного года

Игорь Хомитов вступил в эту должность почти год назад, 20 июня 2018 г. Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин лично представил коллективу больницы Игоря Эдуардовича.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Культура

Юлия Меньшова станет ведущей нового авторского шоу на Первом канале

Отечественная телеведущая, актриса театра и кино Юлия Меньшова вскоре появится в эфире Первого канала с новым авторским шоу.
Обновлено в 11:00
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

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Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку БПЛА террористов в провинции Хама

Обновлено в 18:24
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Французский футболист
Французский футболист сенегальского происхождения, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
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