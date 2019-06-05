«Лион» опроверг информацию о трансфере Менди в «Реал»RT на русском 16:36

Французский «Лион» опроверг появившуюся ранее информацию о том, что футболист клуба Ферлан Менди близок к переходу в мадридский «Реал». Пресс-служба «Лиона» сделала официальное заявление относительно защитника команды Ферлана Менди.

«Лион» опроверг информацию о трансфере Менди в «Реал»

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