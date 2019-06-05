Футбол
«Лион» опроверг информацию о продаже Менди в «Реал»Sportbox.RU 16:53
«Лион» выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения о договоренности с мадридским «Реалом» по трансферу защитника Ферлана Менди. Ранее о соглашении сообщили французские СМИ, а также журналист Эду Пидал. В нынешнем сезоне Менди провел за «Лион» 41 матч во всех турнирах и забил 2 гола.
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Футбол
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