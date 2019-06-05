Футбол
«Лион» опроверг договоренность с «Реалом» о трансфере МендиSports.ru вчера в 16:08
«Лион» выступил с официальным заявлением относительно будущего защитника Ферлана Менди. Французский клуб опроверг информацию о соглашении с «Реалом» касательно трансфера футболиста.
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«Лион» опроверг информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Менди
Советский спортвчера в 16:52
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Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
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Певица Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Недавно и сама Савельева разместила на своей странице в Инстаграм об этом пост, официально заявив об уходе.
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В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
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Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
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Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее
Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года для европейского рынка.
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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Победителей конкурса «Человек в истории» вызывают на допрос ФСБ
Беседы проведены уже в большинстве регионов, где живут победители конкурса.
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На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
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Дочь Трампа уличили в чрезмерном использовании фотошопа
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии
В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Наука
Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет
Фонд развития старейшей авиакомпании мира – Королевских Нидерландских Авиалиний (KLM) – решил поддержать разработку инновационного самолета Flying-V, который имеет не только футуристичный внешний вид, но и поразительную топливную экономичность.
Обновлено в 00:54
Экономика
Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленский не стал отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак не будет принимать участие в переговорах по Донбассу, которые состоятся в Минске.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Обновлено 03 июня в 19:10
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой
Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с Кьезой
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 03:37
Общество
ФСБ требует от «Яндекса» предоставить ключи шифрования
ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска».
Обновлено вчера в 02:27