«Лион» опроверг договоренность с «Реалом» о трансфере МендиSports.ru вчера в 16:08

«Лион» выступил с официальным заявлением относительно будущего защитника Ферлана Менди. Французский клуб опроверг информацию о соглашении с «Реалом» касательно трансфера футболиста.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

Шоу-бизнес Певица Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики» Недавно и сама Савельева разместила на своей странице в Инстаграм об этом пост, официально заявив об уходе.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Авто Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года для европейского рынка.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Армия и оружие Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Наука Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет Фонд развития старейшей авиакомпании мира – Королевских Нидерландских Авиалиний (KLM) – решил поддержать разработку инновационного самолета Flying-V, который имеет не только футуристичный внешний вид, но и поразительную топливную экономичность.

Экономика Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.

Экономика «Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Общество Врачи определили самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.

Политика Зеленский не стал отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак не будет принимать участие в переговорах по Донбассу, которые состоятся в Минске.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Политика Правительство одобрило концепцию нового КоАП "На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.

Шоу-бизнес Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.