Футбол

«Лион» опроверг договоренность с «Реалом» о трансфере МендиSports.ru вчера в 16:08

«Лион» выступил с официальным заявлением относительно будущего защитника Ферлана Менди. Французский клуб опроверг информацию о соглашении с «Реалом» касательно трансфера футболиста.
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«Лион» отреагировал на слухи о продаже Менди в «Реал»

Газета.Ruвчера в 18:00

«Лион» опроверг информацию о сделке с «Реалом» по трансферу Ф. Менди

Чемпионатвчера в 16:24

«Лион» опроверг информацию о продаже Менди в «Реал»

Матч ТВвчера в 16:53

«Лион» опроверг информацию о продаже Менди в «Реал»

Sportbox.RUвчера в 16:53

«Лион» опроверг информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Менди

Советский спортвчера в 16:52

«Лион»: «Мы не договаривались с „Реалом“ о трансфере Менди»

Soccer.ruвчера в 17:19

«Лион» опроверг наличие соглашения с «Реалом» о продаже Менди

Спорт-Экспрессвчера в 16:09
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Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Недавно и сама Савельева разместила на своей странице в Инстаграм об этом пост, официально заявив об уходе.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Авто

Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее

Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года для европейского рынка.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество

Победителей конкурса «Человек в истории» вызывают на допрос ФСБ

Беседы проведены уже в большинстве регионов, где живут победители конкурса.
Обновлено в 03:29
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Дочь Трампа уличили в чрезмерном использовании фотошопа

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии

В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Работники «Зимней вишни» не знали, где находятся эвакуационные выходы

Обновлено в 03:29
Наука

Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет

Фонд развития старейшей авиакомпании мира – Королевских Нидерландских Авиалиний (KLM) – решил поддержать разработку инновационного самолета Flying-V, который имеет не только футуристичный внешний вид, но и поразительную топливную экономичность.
Обновлено в 00:54
Экономика

Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

Обновлено в 03:25
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский не стал отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак не будет принимать участие в переговорах по Донбассу, которые состоятся в Минске.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Обновлено 03 июня в 19:10
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Правительство одобрило концепцию нового КоАП

"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы

Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой

Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с Кьезой

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 03:37
Общество

ФСБ требует от «Яндекса» предоставить ключи шифрования

ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска».
Обновлено вчера в 02:27
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Ферлан Менди
Французский футболист
Французский футболист сенегальского происхождения, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
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