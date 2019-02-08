Футбол

«Лион» одолел «Генгам» и вышел в четвертьфинал Кубка ФранцииLiveSport.ru 17:05

В матче 1/8 финала Кубка Франции "Лион" одержал гостевую победу над "Генгамом" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Мусса Дембеле (7-я минута) и Максвелл Корне (49). За гостей отличился Александр Менди (88).
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«Лион» победил «Генгам» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

РИА Новости17:15

Кубок Франции. 1/8 финала. «Лион» в гостях победил «Генгам»

Sports.ru05 февраля в 10:23

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Транспорт

Источник заявил о прекращении прямого авиасообщения с Байконуром

Источник заявил, что с космодромом Байконур больше не осуществляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

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В четверг спасатели извлекли тело из обломков разбившегося самолета, на борту которого, предположительно, находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
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Армия и оружие

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У псковской журналистки Прокопьевой проводят обыски

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Актриса Александра Яковлева экстренно госпитализирована

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Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
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Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

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Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
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Основатель компании Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа интимными фото со стороны владельца таблоида National Enquirer компании American Media Inc. (AMI).
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