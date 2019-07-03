Футбол

«Лион» объявил о переходе полузащитника «Лилля»Евро-футбол.ру 05:14

Хавбек Тьяго Мендеш, выступавший за "Лилль", продолжит карьеру в "Лионе", рапортует пресс-служба клуба. 27-летний бразильский футболист играл в составе "догов" с 2017 года. В 71 матче Мендеш забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
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«Лион» объявил о переходе полузащитника «Лилля»

Евро-футбол.ру05:14

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Soccer.ru04:23
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Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
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Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
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Происшествия

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Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
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Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения

Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
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В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

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Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Новый участок платной трассы М-11 открыли в Тверской области

Движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери – с 97-го по 149-й км открыли 3 июля.
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Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
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Обновлено в 06:59
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Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
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Минобороны: Норвегии не сообщали о взрыве газа на российской подлодке

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Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
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Влад Кадони уверен, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна

Сильнее всего от Кадони досталось российской актрисе театра и кино Нонне Гришаевой, которая, по его мнению, в скором времени окончательно превратится в рыбу-клоуна.
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«Спартак» представил форму из переработанных бутылок

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Путин 18 июля обсудит с Лукашенко интеграцию с Белоруссией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 июля обсудят в Петербурге вопросы интеграции двух государств.
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Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

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Мария Шарапова намерена выступить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
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ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения

Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.
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Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петергофе

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Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»

Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
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«Морщины» на Церере указывают на глобальное сжатие карликовой планеты

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ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования

Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования.
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