«Лион» не смог обыграть «Страсбур»Спорт-Экспресс 12:59

"Лион" и "Страсбур" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Франции (2:2). В составе "львов" дублем отметился форвард Мусса Дембеле, у клуба из Страсбурга два гола забил нападающий Людовик Айорк. "Лион" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

Происшествия Самолет с пассажирами разбился в Колумбии Самолет Douglas DC-3, на борту которого находились 12 человек, потерпел крушение в Колумбии.

Спорт Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров Российский конькобежец Павел Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Политика Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

Кино Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш 9 марта в возрасте 96 лет скончался народный артист СССР Владимир Этуш.

Происшествия Источник рассказал о драке водителей грузовых такси в московском ТЦ Драка между водителями такси произошла в торговом центре "Тройка" в центре Москвы, пострадал один человек, рассказал в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Спорт Трусова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения-2019» Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.

Общество Ушел из жизни внук адмирала Колчака Внук адмирала Александра Колчака умер в субботу, 9 марта, на 86-м году жизни, об этом сообщается на странице Союза Потомков Галлиполийцев в Facebook.

Политика Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.

Армия и оружие Глава МВД Индии сообщил о секретном ударе по Пакистану В течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану.

Политика Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.

Футбол «Милан» обыграл на выезде «Кьево» В матче 27-го тура чемпионата Испании «Милан» одержал выездную победу над «Кьево» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Лукас Билья (31-я минута) и Кшиштоф Пентек (57).

Армия и оружие В Госдуме назвали утопией идею Порошенко о ракетах для целей в тылу РФ Заявление украинского президента о необходимости создания ракет для поражения целей в тылу России преследует цель сообщить миру о желании разместить такое иностранное вооружение, а выпускать его в стране никто и не планирует.

Футбол «Спартак» ближе к «Динамо», чем кажется В последних дерби после возвращения «Динамо» в элиту увидели ничью, минимальную победу хозяев игры в Химках, а потом успех «Спартака» в домашних стенах – 2:1. Серию из одних побед прервали, но пока «динамовцы» не переломили ход истории в паре.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

Происшествия На подстанции в Венесуэле произошел пожар На подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, пишет в субботу, 9 марта, портал Nacional.

Происшествия В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.

Происшествия В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива «Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.

Происшествия Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.

Шоу-бизнес Галкин рассказал о сложностях возврата на сцену Аллы Пугачевой Телеведущий Максим Галкин рассказал Кире Прошутинской в программе "Он и она", какие сложности сейчас преследуют его супругу Аллу Пугачеву, которая готовится вновь выйти на сцену, чтобы отпраздновать 70-летний юбилей.