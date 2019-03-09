«Лион» не смог обыграть «Страсбур»Спорт-Экспресс 12:59

"Лион" и "Страсбур" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Франции (2:2). В составе "львов" дублем отметился форвард Мусса Дембеле, у клуба из Страсбурга два гола забил нападающий Людовик Айорк. "Лион" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

Происшествия Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в субботу в центральной части Колумбии, сообщило издание Daily Sabah.

Происшествия В центре Москвы произошла драка между водителями такси В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.

Общество Скончался внук адмирала Колчака "С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.

Происшествия СМИ сообщили о взрыве на подстанции в Венесуэле На электроподстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел взрыв, сообщает газета El Nacional со ссылкой на очевидцев.

Происшествия СКР раскрыл детали уголовного дела бывшего замдиректора «Росгеологии» Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг обвиняется в посредничестве при получении взятки, впервые дело в отношении него было возбуждено около восьми лет назад, сообщил Следственный комитет России (СКР).

Спорт Трусова выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию Россиянка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе.

Армия и оружие На нашивках бригады ВСУ появится изображение черепа Начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику для трех боевых бригад Сухопутных сил Украины, на нашивках одной из них появится изображение черепа с надписью "Украина или смерть".

Кино Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш 9 марта в возрасте 96 лет скончался народный артист СССР Владимир Этуш.

Политика Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения-2019» Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.

Политика Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.

Политика Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».

Армия и оружие В Госдуме назвали утопией идею Порошенко о ракетах для целей в тылу РФ Заявление украинского президента о необходимости создания ракет для поражения целей в тылу России преследует цель сообщить миру о желании разместить такое иностранное вооружение, а выпускать его в стране никто и не планирует.

Политика Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Веденеева рассказала о своем увлечении пластикой По данным СМИ, на первую пластическую операцию Татьяна Веденеева решилась еще в 2011 году.

Происшествия «Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет Будучи подростком, Лотте выиграла в конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Юная мисс Вселенная».

Происшествия Полиция пришла на дебаты «Открытой России» в Петербурге Полиция прервала проведение дебатов о возрасте согласия в петербургском офисе организации «Открытая Россия» вечером в субботу, 9 марта.

Общество В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.

Общество Против CNN подают иск на $250 млн из-за фейковой новости Против американского телеканала CNN с большой долей вероятности подадут иск о диффамации более чем на $250 млн, передает Fox News со ссылкой на адвоката Лина Вуда.

Политика Стрелков продает медаль за воссоединение Крыма с Россией Глава общественного движения «Новороссия» и бывший лидер ополченцев Донбасса Игорь Стрелков выставил на продажу медаль, которой был награжден за воссоединение Крыма с Россией.