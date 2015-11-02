Футбол

«Лион» не отпустил Дембеле в «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 20:42

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"Лион" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по нападающему Мусса Дембеле. Главный тренер французской команды Силвинью заявил, что клуб не собирается продавать игрока.
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