Футбол
«Лион» не отпустил Дембеле в «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 20:42
"Лион" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по нападающему Мусса Дембеле. Главный тренер французской команды Силвинью заявил, что клуб не собирается продавать игрока.
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Футбол
Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:26
Политика
Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Спорт
Россия выплатит WADA более $1 млн в 2020 году
Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков назвал сумму взносов, которые Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2019 год.
Обновлено в 04:28
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Общество
Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20
Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.
Обновлено в 04:27
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Интернет
В России составили список заменителей зарубежных приложений
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) нашли замену иностранным приложениям на фоне закона об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты, который в июле внесли в Госдуму.
Обновлено в 04:52
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США
Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Спартак» попрощался с Луисом Адриано роликом «Спасибо, Адри»
Обновлено в 05:20
Происшествия
Украинскую певицу обокрали в московском кафе
Обновлено в 05:40
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Обновлено в 04:51
Футбол
«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
«Борнмут» хочет подписать игрока «Ливерпуля» за €25 млн
По информации издания, наставник "вишен" Эдди Хау очень хочет видеть 22-летнего футболиста у себя в команде и убедил подготовить руководство клуба предложение суммой в €25 млн.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев дерзко ответил на вопрос о встрече сына с Фриске
На днях Шепелев снова получил гневное сообщение от поклонницы на тему встреч Платона с родственниками.
Обновлено в 05:30
Футбол
В РПЛ отреагировали на информацию о переносе матча «Спартак» - «Динамо»
Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию о возможном переносе матча четвертого тура между московскими "Спартаком" и "Динамо", передает Sport24.
Обновлено в 05:13
Общество
Умерла художница Варвара Родченко
Художница Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Появилось видео крушения товарного поезда в Чехии
Случайный очевидец, при помощи своего дрона снимавший пейзажи в окрестностях города Марианске-Лазне в чешской области Богемия на западе страны, запечатлел момент крушения железнодорожного состава.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 05:06
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56