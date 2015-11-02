"Лион" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по нападающему Мусса Дембеле. Главный тренер французской команды Силвинью заявил, что клуб не собирается продавать игрока.

«Лион» не отпустил Дембеле в «МЮ»

Футбол Семин: тоже жду трансферов «Локомотива» Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.

Политика Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.

Спорт Россия выплатит WADA более $1 млн в 2020 году Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков назвал сумму взносов, которые Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2019 год.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Гаджеты Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20 Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.

Интернет В России составили список заменителей зарубежных приложений Эксперты Института развития интернета (ИРИ) нашли замену иностранным приложениям на фоне закона об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты, который в июле внесли в Госдуму.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Армия и оружие Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.

Экономика Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.

Происшествия В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн» Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.

Экономика Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.

Футбол «Борнмут» хочет подписать игрока «Ливерпуля» за €25 млн По информации издания, наставник "вишен" Эдди Хау очень хочет видеть 22-летнего футболиста у себя в команде и убедил подготовить руководство клуба предложение суммой в €25 млн.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев дерзко ответил на вопрос о встрече сына с Фриске На днях Шепелев снова получил гневное сообщение от поклонницы на тему встреч Платона с родственниками.

Общество Умерла художница Варвара Родченко Художница Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея.

Происшествия Появилось видео крушения товарного поезда в Чехии Случайный очевидец, при помощи своего дрона снимавший пейзажи в окрестностях города Марианске-Лазне в чешской области Богемия на западе страны, запечатлел момент крушения железнодорожного состава.

Происшествия В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Общество Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.