Футбол
«Лион» не отпустил Дембеле в «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 20:42
"Лион" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по нападающему Мусса Дембеле. Главный тренер французской команды Силвинью заявил, что клуб не собирается продавать игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Экология
В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года
По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено 29 июля в 02:20
Армия и оружие
Американская компания представила аналог российского «Авангарда»
Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
Обновлено вчера в 07:05
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года
Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»
"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Гаджеты
Стали известны характеристики камерофона Nubia Z20
Основой новинки станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 88 Plus, объем оперативной памяти составит 6,8 или 12 Гб, а флеш-памяти – 128, 256 и 512 Гб.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено вчера в 07:57
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Гаджеты
Исследователи Google обнаружили недостатки в безопасности iOS
Исследователи безопасности Google обнаружили в iMessage шесть критических уязвимостей, которые были исправлены в обновлении iOS 12.4, выпущенном ранее в этом месяце.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Футбол
«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»
Пресс-служба «быков» показала кадры подготовки футболистов из тренажерного зала.
Обновлено в 01:37
Политика
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 02:18
Политика
Помпео заявил о выводе войск США из Афганистана
Обновлено 29 июля в 13:12
Кино
105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса
Обновлено в 01:22
Гаджеты
Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено вчера в 13:43