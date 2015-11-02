Футбол

«Лион» не отпустил Дембеле в «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 20:42

2 фото
"Лион" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по нападающему Мусса Дембеле. Главный тренер французской команды Силвинью заявил, что клуб не собирается продавать игрока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главный тренер «Лиона» Силвиньо: «Мусса Дембеле остается в клубе»

Бомбардир.ру00:13

Дембеле не покинет «Лион»

Матч ТВ01:33

Дембеле не покинет «Лион»

Sportbox.RU01:33

Трансферный рынок обезумел. Стоимость защитников приблизилась к 100 миллионам

Спорт-Экспресс01:30

«Лион» не отпустит М. Дембеле этим летом. «МЮ» придется искать другую замену Лукаку

Sport24.ru01:25

Мусса Дембеле останется в «Лионе»

Чемпионатвчера в 21:37

«Лион» отказал «Манчестер Юнайтед» в покупке Дембеле

Газета.Ruвчера в 21:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Экология

В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года

По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено 29 июля в 02:20
Армия и оружие

Американская компания представила аналог российского «Авангарда»

Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей

Обновлено вчера в 07:05
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты

Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года

Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол

«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»

"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Гаджеты

Стали известны характеристики камерофона Nubia Z20

Основой новинки станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 88 Plus, объем оперативной памяти составит 6,8 или 12 Гб, а флеш-памяти – 128, 256 и 512 Гб.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено вчера в 13:43
Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено вчера в 15:02
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено вчера в 07:57
Политика

Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Гаджеты

Исследователи Google обнаружили недостатки в безопасности iOS

Исследователи безопасности Google обнаружили в iMessage шесть критических уязвимостей, которые были исправлены в обновлении iOS 12.4, выпущенном ранее в этом месяце.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено вчера в 07:18
Футбол

«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»

Пресс-служба «быков» показала кадры подготовки футболистов из тренажерного зала.
Обновлено в 01:37
Политика

Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 02:18
Политика

Помпео заявил о выводе войск США из Афганистана

Обновлено 29 июля в 13:12
Кино

105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса

Обновлено в 01:22
Гаджеты

Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК

Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено вчера в 13:43
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное