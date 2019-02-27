«Лион» нанёс поражение «Кану» и вышел в полуфинал Кубка ФранцииЧемпионат 17:13

«Лион» в матче 1/4 финала Кубка Франции одержал победу над «Каном». Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. На 26-й минуте счёт открыл Джейсон Денайер, которому ассистировал Мемфис Депай.

«Лион» нанёс поражение «Кану» и вышел в полуфинал Кубка Франции

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