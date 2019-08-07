Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата ФранцииРИА Новости 16:39
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в пятницу в Монако, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Мусса Дембеле (5-я минута), Мемфис Депай (36) и Люка Тузар (80).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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