Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата ФранцииРИА Новости 16:39
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в пятницу в Монако, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Мусса Дембеле (5-я минута), Мемфис Депай (36) и Люка Тузар (80).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:59, Вашингтон
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