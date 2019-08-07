Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата ФранцииРИА Новости 16:39
|5′
Мусса Дембеле
Сеск Фабрегас
|30′
Диего Бенальо
|33′
|33′
Уссем Ауар
|36′
Мемфис Депай
Лайл Фостер
Габриэл Бошилья
|46′
Фоде Балло
|54′
|63′
Лео Дюбуа
Бенджамин Хенрихс
Адама Траоре
|74′
|77′
Уссем Ауар
Jean Lucas
|80′
Люка Тузар
Маркуш Лопеш
Мусса Силла
|81′
|83′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|86′
Юссуф Коне
Кенни Тете
|39%
|Владение мячом
|61%
|85%
|Процент точных передач
|92%
|3
|Удары в сторону ворот
|7
|1
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|7
|10
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Монако
Расстановка 4‑3‑3
40
Лекомт
12
Агиляр
25
Глик
37
Панзо
2
Балло
21
Траоре
5
Жемерсон
4
Фабрегас
11
Мартинш
26
Бошилья
34
Силла
1
Лопес
14
Дюбуа
3
Андерсен
5
Денайер
23
Тете
12
Мендес
29
Тузар
22
Lucas
27
Корне
9
Дембеле
11
Депай
Лион
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в пятницу в Монако, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Мусса Дембеле (5-я минута), Мемфис Депай (36) и Люка Тузар (80).
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