Футбол

«Лион» на выезде одержал победу над «Амьеном»Советский спорт вчера в 12:55

Амьен — Лион
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стад де ла Ликорн
50′
Джейсон Денайер
Матье Бодмер
Эдди Ньяоре
69′
Томас Монкондюи
Мусса Конате
69′
74′
Танги Ндомбеле
77′
Лео Дюбуа
77′
Максвелл Корне
Мартен Терье
81′
Уссем Ауар
Люка Тузар
Бакайе Дибасси
86′
Хуан Отеро
Санаси Си
90′
90′+3′
Мусса Дембеле
Амьен, имея в активе 18 баллов, занимает 18-е место в чемпионате. В следующем туре Лион на своем поле сыграет против ПСЖ, а Амьен на выезде встретится с Ренном.
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