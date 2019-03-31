Футбол

«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Ренна»Спорт-Экспресс вчера в 17:44

Ренн — Лион
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Джеймс Леа Силики
Жереми Желен
34′
Адриен Юну
45′+1′
74′
Мусса Дембеле
Мартен Терье
М'Байе Ньянг
Ромен Дель Кастийо
77′
78′
Марсело Фильо
Мехди Зеффан
82′
84′
Уссем Ауар
84′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
86′
Мартен Терье
90′+2′
Танги Ндомбеле
"Лион" переиграл на выезде "Ренн" в первом матче 30-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил полузащитник Мартен Террье.
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