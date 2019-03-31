«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Ренна»Спорт-Экспресс вчера в 17:44

"Лион" переиграл на выезде "Ренн" в первом матче 30-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил полузащитник Мартен Террье.

«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Ренна»

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