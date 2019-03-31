Футбол
«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Ренна»Спорт-Экспресс вчера в 17:44
Джеймс Леа Силики
Жереми Желен
|34′
Адриен Юну
|45′+1′
|74′
Мусса Дембеле
Мартен Терье
М'Байе Ньянг
Ромен Дель Кастийо
|77′
|78′
Марсело Фильо
Мехди Зеффан
|82′
|84′
Уссем Ауар
|84′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
|86′
Мартен Терье
|90′+2′
Танги Ндомбеле
|43%
|Владение мячом
|57%
|81%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|4
|2
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|7
|13
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ренн
Расстановка 4‑3‑3
40
Коубек
2
Зеффан
20
Ньямси
4
Мешер
5
Думбия
26
Желен
21
Андре
18
Бен Арфа
7
Сарр
23
Юну
22
Дель Кастийо
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
4
Рафаэл
28
Ндомбеле
29
Тузар
18
Фекир
8
Ауар
10
Траоре
7
Терье
Лион
Расстановка 4‑3‑1‑2
"Лион" переиграл на выезде "Ренн" в первом матче 30-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил полузащитник Мартен Террье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море взял в сопровождение российский флот
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Бейонсе вышла в свет в одном жакете
Для участия в мероприятии, 37-летняя звезда мировой поп-сцены выбрала необычный наряд – она надела черный жакет широкого кроя с глубоким декольте и темные колготки.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49
Космос
Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей
Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено вчера в 18:25
Гаджеты
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Компания Apple закрыла проект беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Дрозденко рассказал о судьбе работников завода Ford во Всеволожске
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что ждет сотрудников завода Ford во Всеволожске.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено вчера в 09:42
Авто
В Штутгарте запретили использование старых дизельных автомобилей
В феврале прошлого года Высший административный суд Германии подтвердил право властей городов страны запрещать дизельные легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Обновлено вчера в 22:09
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено 28 марта в 23:26
Политика
Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский
27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Отошли воды: Украина крадет у Молдавии крупнейшую реку
Например, в селе Наславча, которое на территории Молдавии расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Изменение климата склонило южно-европейских неандертальцев к каннибализму
Неандертальцы, жившие в период межледниковья 128–117 тысяч лет назад на юге Европы, возможно, были каннибалами по необходимости.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
ТСЖ просит взыскать с Лолиты 760 тысяч рублей в качестве задолженности за управление, содержание, ремонт и коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры, расположенной в доме на улице Вешних Вод в Москве.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
С главой Хакасии случился конфуз в Красноярске
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Экс-сотрудники ГИБДД Забайкалья осуждены за оформление «конструкторов»
Бывшие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Забайкальского края в составе преступной группы получали взятки за оформление документов на машины-конструкторы.
Обновлено вчера в 11:19
Гаджеты
Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus могут оказаться разными смартфонами
Якобы под названием Nokia X71 смартфон выйдет на рынке Тайваня, а в остальных регионах мира он будет продаваться как Nokia 8.1 Plus.
Обновлено в 01:28
Политика
Власти венесуэльского штата усилят полицейские патрули из-за блэкаута
Власти венесуэльского штата Миранда (второй по численности населения, граничит со столичным округом) распорядились усилить полицейские патрули на улицах в связи с массовым отключением электроснабжения, заявил губернатор штата.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская кардинально сменила имидж
Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46