Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Монпелье — Лион
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Моссон»
36′
Йоахим Андерсен
Арнауд Суке
42′
49′
Люка Тузар
51′
Юссуф Коне
Педро Мендеш
54′
56′
Тиаго Мендес
65′
Люка Тузар
Кенни Тете
68′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
Флоран Молле
Киган Долли
74′
82′
Кенни Тете
82′
Тиаго Мендес
Мартен Терье
Арнауд Суке
90′
Амбруаз Ойонго
Михайло Ристич
90′+1′
«Монпелье» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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