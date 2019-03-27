Футбол

«Лион» минимально обыграл «Ренн»Soccer.ru вчера в 17:36

Ренн — Лион
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Джеймс Леа Силики
Жереми Желен
34′
Адриен Юну
45′+1′
74′
Мусса Дембеле
Мартен Терье
М'Байе Ньянг
Ромен Дель Кастийо
77′
78′
Марсело Фильо
Мехди Зеффан
82′
84′
Уссем Ауар
84′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
86′
Мартен Терье
90′+2′
Танги Ндомбеле
«Лион» одержал победу над «Ренном» в матче 30-го тура чемпионата Франции. «Лион» (56 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Ренн» (41 очко) - восьмой.
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