«Лион» минимально обыграл «Ренн»Soccer.ru вчера в 17:36

«Лион» одержал победу над «Ренном» в матче 30-го тура чемпионата Франции. «Лион» (56 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Ренн» (41 очко) - восьмой.

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Армия и оружие Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны.

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Происшествия Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.

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Хоккей КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала разъяснение относительно эпизода с заброшенной шайбой в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с омским "Авангардом".

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Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

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