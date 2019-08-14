Футбол
«Лион» купил экс-полузащитника «Арсенала» за € 25 млнЧемпионат 07:10
Сегодня, 14 августа, 21-летний французский футболист прибудет в Лион и пройдёт медицинское обследование, после чего сможет подписать контракт со своим новым клубом. Условия сделки не разглашаются, однако, по информации Goal.com, сумма перехода составит € 25 млн.
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