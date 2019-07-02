Футбол
«Лион» хочет 30 млн евро за ФекираSoccer.ru вчера в 16:49
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может покинуть команду этим летом. "Ткачи" хотят выручить за игрока 30 млн евро, сообщает L'Équipe.
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Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Министерство обороны России опубликовало видео проведённых ВКС успешных испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 02:43
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Дело об экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни» передано в суд в Польше
Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Общество
В России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов
Документ, принятый в январе этого года, изменил правила продажи некоторых видов продукции в России.
Обновлено 30 июня в 21:35
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Транспорт
Минтранс планирует ограничить поездки через BlaBlaCar
Минтранс представил новый законопроект для регулировки онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях.
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
Через пострадавший от паводка Тулун возобновлено движение автомобилей
В Иркутской области открыто движение для легковых автомобилей через пострадавший от паводка город Тулун по ранее закрытому участку автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
Обновлено в 02:56
Здоровье
Отделение флебологии открылось в клинической больнице №4
С приобретением медицинского лазера в больнице официально подтвердили: открыто новое отделение – флебологии.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Экономика
Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах
Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Общество
На Ямале пресекли покупку для МФЦ «перламутровых» внедорожников
На Ямале отменена госзакупка дорогостоящих «перламутровых» внедорожников.
Обновлено в 02:31
Технологии
Названы компьютеры равные PlayStation 5 по мощности
Компания Sony уже достаточно давно анонсировала свою новую игровую консоль, условную PlayStation 5. Но не смотря на это до сих пор нам мало что известно о ее внутренностях.
Обновлено в 01:07
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Александр Ревва с женой и дочками отдыхает в Барселоне
Вместе с женой Анжеликой артист воспитывает двух дочерей Алису и Амели.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 02:39
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В МЧС пообещали спасти дома жителей Тулуна
Глава МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов заявил, что сотрудники ведомства намерены спасти уцелевшие дома, которые образовали затор возле моста через реку Ию.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно
На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Общество
Минздрав предложил проверять школьников и студентов на наркотики
Кроме конкретного списка наркотиков, на которых будут проверять школьников и студентов, документ предполагает еще одно важное уточнение.
Обновлено в 03:00
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09