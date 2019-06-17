Футбол

«Лион» интересуется защитником «Спартака» АйртономSport24.ru 06:38

Левый защитник «Спартака» Айртон Лукас входит в сферу интересов «Лиона», сообщает L’Equipe. Французский клуб ищет замену Ферлану Менди, который на прошлой неделе перешел в «Реал». Айртон стал игроком «Спартака» в декабре 2018 года, а спустя 2,5 месяца дебютировал в команде.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник «Спартака» перейдет в «Лион»

Нева Спорт06:59

Во Франции сообщили, что Айртон может перейти в «Лион»

Советский спорт06:55

«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном

Чемпионат06:29

«Лион» рассматривает вариант приобретения футболиста «Спартака»

Газета.Ru06:57

СМИ: футболист «Спартака» Айртон может перейти в французский «Лион»

ТАСС06:46

L’Equipe: Айртон входит в список интересов «Лиона»

Спорт-Экспресс06:32

«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном

Sport24.ru06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Энергетика

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тонну

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие

Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену

До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено вчера в 16:59
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Политика

Думская делегация во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Минск

Делегация Государственной Думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным прибыла в Минск.
Обновлено в 04:33
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Космос

Внутри Луны может находиться 300-километровый бункер

Обновлено в 05:07
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае

Двое пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на Ставрополье находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, один человек получил помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.
Обновлено в 06:18
Авто

Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в американской версии Rogue

Следующим большим нововведением в Nissan X-Trail нового поколения станет имплементация следующей версии фирменной системы полуавтономного вождения ProPilot.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Происшествия

В КЧР ищут автомобиль, упавший с женщиной и ребенком в канал

Предположительно, водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил съезд машины в канал.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку Сарри

В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено в 07:19
Культура

Госпитализирован актер и режиссер Александр Калягин

Художественный руководитель театра «Et Cetera», режиссер и актер Александр Калягин, доставлен утром в понедельник в одну из московских больниц, сообщает 17 июня Пятый канал.
Обновлено в 07:05
Политика

Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер

ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.
Обновлено в 06:19
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика

В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ

Осознанным и закономерным назвал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе желание бывших крымчан, уехавших на Украину до 2014 года, воспользоваться упрощенной процедурой и теперь получить российское гражданство.
Обновлено в 05:23
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное