Футбол
«Лион» интересуется защитником «Спартака» АйртономSport24.ru 06:38
Левый защитник «Спартака» Айртон Лукас входит в сферу интересов «Лиона», сообщает L’Equipe. Французский клуб ищет замену Ферлану Менди, который на прошлой неделе перешел в «Реал». Айртон стал игроком «Спартака» в декабре 2018 года, а спустя 2,5 месяца дебютировал в команде.
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