Футбол
«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евроSoccer.ru 15:51
"Лион" и "Тоттенхэм" договорились по трансферу полузащитника "ткачей" Тангая Н'Домбеле, сообщает L'Équipe. Cтороны остановились на сумме в размере 62 млн евро. Еще 10 млн "Лион" сможет получить в качестве бонусов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска
Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции.
Обновлено в 17:21
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Баскетбол
Двукратный чемпион НБА Дюрант объявил о переходе в «Бруклин»
Легкий форвард Кевин Дюрант продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин", владельцем которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров.
Обновлено в 18:24
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Футбол
Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы
Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы для игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.
Обновлено в 18:57
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Кино
Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска
Обновлено в 18:23
Экономика
Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
Обновлено в 17:00
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
Обновлено в 18:33
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери
В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено в 14:08
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера подарила мужу на 40-летие поросят
Американская писательница Кэтрин Шварценеггер подарила на день рождения своему мужу - актеру Крису Прэтту поросят, сообщает People.
Обновлено в 08:28
Общество
В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет
В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.
Обновлено в 18:04
Авто
Опубликована дата выхода нового Kia Mohave
Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Политика
Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд
Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
Обновлено в 11:40
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20