«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евроSoccer.ru 15:51

"Лион" и "Тоттенхэм" договорились по трансферу полузащитника "ткачей" Тангая Н'Домбеле, сообщает L'Équipe. Cтороны остановились на сумме в размере 62 млн евро. Еще 10 млн "Лион" сможет получить в качестве бонусов.

«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евро

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