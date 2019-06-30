Футбол
«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евроSoccer.ru 15:51
"Лион" и "Тоттенхэм" договорились по трансферу полузащитника "ткачей" Тангая Н'Домбеле, сообщает L'Équipe. Cтороны остановились на сумме в размере 62 млн евро. Еще 10 млн "Лион" сможет получить в качестве бонусов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Футбол
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В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России
Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
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Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
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Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
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Обновлено в 16:20
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
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Как и где в Уфе получить ИНН
Как и где получить свидетельство ИНН Непосредственно в налоговой Логика подсказывает, что необходимо обращаться в органы Федеральной налоговой службы.
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Армия и оружие
Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан.
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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
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Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
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Обновлено в 17:13
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Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии
Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
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Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире
Обновлено вчера в 22:09
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Агент Игуаина отреагировал на слухи о возможном трансфере в «Рому»
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Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей
Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
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ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской
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Обновлено в 12:47
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Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
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Экономика
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"Первого июля Д.А. Медведев проведет совещание о достижении национальных целей развития Российской Федерации в части устойчивого роста реальных доходов, увеличения уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также двукратного снижения уровня бедности", — говорится в сообщении.
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Володин отметил рост интереса к форуму «Развитие парламентаризма»
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Обновлено в 12:42
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«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Обновлено вчера в 19:18
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01