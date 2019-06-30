Футбол

«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евроSoccer.ru 15:51

"Лион" и "Тоттенхэм" договорились по трансферу полузащитника "ткачей" Тангая Н'Домбеле, сообщает L'Équipe. Cтороны остановились на сумме в размере 62 млн евро. Еще 10 млн "Лион" сможет получить в качестве бонусов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лион» устроило предложение «Тоттенхэма» по Ндомбеле, но «шпоры» еще не договорились с игроком

Sport24.ru16:06

«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евро

Soccer.ru15:51

«Тоттенхэм» и «Лион» согласовали трансфер Ндомбеле

Спорт-Экспресс15:37

L’Equipe: «Тоттенхэм» согласовал трансфер Ндомбеле с «Лионом» за 62+10 млн евро

Sports.ru15:39

«Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 63 миллиона евро

Советский спорт06:23

Источник: Н’Домбеле перейдёт в «Тоттенхэм» за € 63 млн

Чемпионат07:08

«Тоттенхэм» купит хавбека «Лиона» за 63 млн евро

ProstoProSport06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика

Пригожин прокомментировал решение Приходько баллотироваться в Раду

Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Футбол

Кучаев: «Нужно было удалять и Луиса Адриано. В эпизоде была отмашка»

В перерыве хотели заменить удаленного игрока и играть 11 на 11, но судья с этим был не согласен.
Обновлено в 14:40
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Баскетбол

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Дмитрий Азаров посетил форум «Армия-2019»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил выставку и поделился мнением о ней.
Обновлено в 06:31
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

Обновлено 28 июня в 11:24
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан

Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области

Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
Обновлено в 12:06
Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия

Ребенку удалось выжить в утробе погибшей от ножевого ранения матери

В Лондоне врачи спасли ребенка беременной женщины, которая погибла от ножевого ранения, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Кино

Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»

На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков».
Обновлено в 14:56
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма

Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
Обновлено в 04:42
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Экономика

Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов

Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
Космос

Сказка не ложь: самые точные предсказания писателей-фантастов

«МИР 24» узнал о самых точных предсказаниях писателей-фантастов прошлого и о том, чему еще предстоит сбыться.
Обновлено в 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное