Футбол
«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евроSoccer.ru 15:51
"Лион" и "Тоттенхэм" договорились по трансферу полузащитника "ткачей" Тангая Н'Домбеле, сообщает L'Équipe. Cтороны остановились на сумме в размере 62 млн евро. Еще 10 млн "Лион" сможет получить в качестве бонусов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
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Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
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Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
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Футбол
Кучаев: «Нужно было удалять и Луиса Адриано. В эпизоде была отмашка»
В перерыве хотели заменить удаленного игрока и играть 11 на 11, но судья с этим был не согласен.
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Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Дмитрий Азаров посетил форум «Армия-2019»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил выставку и поделился мнением о ней.
Обновлено в 06:31
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан
Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области
Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
Обновлено в 12:06
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия
Ребенку удалось выжить в утробе погибшей от ножевого ранения матери
В Лондоне врачи спасли ребенка беременной женщины, которая погибла от ножевого ранения, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Кино
Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»
На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков».
Обновлено в 14:56
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма
Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
Обновлено в 04:42
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Экономика
Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
Космос
Сказка не ложь: самые точные предсказания писателей-фантастов
«МИР 24» узнал о самых точных предсказаниях писателей-фантастов прошлого и о том, чему еще предстоит сбыться.
Обновлено в 03:15