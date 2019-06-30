Футбол

«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали переход НдомбелеSportbox.RU вчера в 16:37

Французский «Лион» согласовал трансфер хавбека Тангуя Ндомбеле в английский «Тоттенхэм». По информации источника, сумма трансфера составит 62 миллиона евро, а также 10 миллионов евро в качестве возможных бонусов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лион» устроило предложение «Тоттенхэма» по Ндомбеле, но «шпоры» еще не договорились с игроком

Sport24.ruвчера в 16:06

«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали переход Ндомбеле

Матч ТВвчера в 16:37

L’Equipe: «Тоттенхэм» согласовал трансфер Ндомбеле с «Лионом» за 62+10 млн евро

Sports.ruвчера в 15:39

«Лион» готов продать Н’Домбеле за € 72 млн, «Тоттенхэм» договаривается с игроком

Чемпионатвчера в 16:52

«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евро

Soccer.ruвчера в 15:51

«Тоттенхэм» и «Лион» согласовали трансфер Ндомбеле

Спорт-Экспрессвчера в 15:37

Ндомбеле меняет «Лион» на «Тоттенхэм»

Евро-футбол.рувчера в 15:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Здоровье

Подмосковная станция переливания крови начала работу в ежедневном режиме

"Для удобства доноров Подмосковья Московская областная станция переливания крови с сегодняшнего дня переходит на новый режим работы - теперь прием желающих сдать кровь будет вестись ежедневно, 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:49
Политика

Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Здоровье

В США женщина похудела на 270 килограммов

Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено в 07:17
Хоккей

«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.
Обновлено в 04:38
Политика

Газопровод «Северный поток-2» обойдёт воды Дании

В конечном итоге решено избрать альтернативный маршрут, который не подразумевает прохождения трубы газопровода через воды Дании.
Обновлено 29 июня в 06:58
Музыка

Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе

Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение больше не выступать в России.
Обновлено в 05:09
Политика

Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей

Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Футбол

СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с Маркизио

Обновлено в 08:02
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Здоровье

Столичные врачи рассказали, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет

Московские врачи чаще всего обнаруживают монеты, батарейки, гидрогелевые и магнитные шарики в желудочно-кишечном тракте детей в возрасте до пяти лет.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Энергетика

Комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки о добыче нефти на 9 месяцев

Большинство министров мониторингового комитета ОПЕК+ высказались за продление сделки по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 08:48
Баскетбол

Лидер баскетбольного «Зенита» Карасев покинул команду

Обновлено в 06:26
Здоровье

Новый ангиографический комплекс позволит новгородским хирургам выполнять сложные операции

Новый ангиографический комплекс поступит в сосудистый центр новгородской областной клинической больницы в конце августа в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов

Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию

Обновлено 28 июня в 08:21
Кино

Умер режиссёр Себастьян Аларкон

Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

Обновлено в 07:59
Общество

ИП и организации перешли на онлайн-кассы с 1 июля

Некоторым видам бизнеса разрешили формировать один кассовый чек за 10 дней.
Обновлено в 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное