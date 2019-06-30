Футбол
«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали переход НдомбелеSportbox.RU вчера в 16:37
Французский «Лион» согласовал трансфер хавбека Тангуя Ндомбеле в английский «Тоттенхэм». По информации источника, сумма трансфера составит 62 миллиона евро, а также 10 миллионов евро в качестве возможных бонусов.
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L’Equipe: «Тоттенхэм» согласовал трансфер Ндомбеле с «Лионом» за 62+10 млн евро
Sports.ruвчера в 15:39
«Лион» готов продать Н’Домбеле за € 72 млн, «Тоттенхэм» договаривается с игроком
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