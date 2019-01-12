11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Футбол Футбол Васильев: «Переход Фабрегаса соответствует амбициям „Монако“» Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал переход в клуб полузащитника "Челси" Сеска Фебрагеса.

Футбол Футбол Хет-трик де Томаса позволил «Райо Вальекано» обыграть «Сельту» В пятницу в Испании открылся 19-й тур Ла Лиги. Аутсайдеры из "Райо Вальекано" играли против "Сельты", которая также скатилась к зоне вылета.

Футбол Футбол Сотрудники «Дерби» поймали шпиона «Лидса» накануне матча Перед матчем фаворитов Чемпионшипа "Дерби" - "Лидс" разгорелся шпионский скандал.

Футбол Футбол «Севилья» договорилась с «Аяксом» по трансферу защитника Вебера «Севилья» объявила о договорённости с «Аяксом» по трансферу австрийского защитника Максимилиана Вебера.

Футбол Футбол Самый старый футболист планеты продлил контракт с клубом Как уточняется, новый контракт самого возрастного футболиста планеты с клубом будет действовать до 31 января 2020 года.

Футбол Футбол Неймар пять раз просил «Барселону» вернуть его обратно Нападающий Неймар, перешедший в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 млн евро, чтобы выйти из тени Лионеля Месси, хочет вернуться обратно в Каталонию.

Футбол Футбол Винисиус Жуниор хочет забрать у Бэйла игровой номер Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор хочет сменить игровой номер.

Футбол Футбол «Уфа» расторгла контракт с вратарем команды Шелией

Футбол Футбол «Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом «Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Футбол Футбол Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал работу клуба в это зимнее трансферное окно.

Футбол Футбол «Интер» хочет купить Дибалу в случае ухода Икарди

Футбол Футбол «Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики» Гримальдо По слухам, российский клуб предложил за игрока 16 млн евро, однако этой суммы может оказаться недостаточно, так как сумма отступных в контракте 23-летнего испанца составляет 60 млн евро.