Футбол
|34′
Пабло Чаваррия
Набиль Фекир
Максвелл Корне
|46′
Марсал
Мусса Дембеле
|62′
Бертран Траоре
|70′
Бертран Траоре
Мартен Терье
|71′
|75′
Пабло Чаваррия
Шейи Оджо
|78′
Нолан Мбемба
Тристан Дингоме
|83′
Томас Фоке
|90′
Матье Кафаро
Ассан Камара
|66%
|Владение мячом
|34%
|88%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|–
|8
|Отборы
|20
|13
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 3‑5‑2
1
Лопес
5
Денайер
6
Фильо
9
Дембеле
14
Дюбуа
28
Ндомбеле
27
Корне
8
Ауар
22
Менди
7
Терье
11
Депай
16
Менди
32
Фоке
2
Энгелс
5
Абдельхамид
3
Конан
20
Дингоме
4
Ромао
7
Шавалерен
18
Уден
11
Оджо
13
Камара
Реймс
Расстановка 4‑3‑3
11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Sport24.ru16:39
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