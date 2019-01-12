Футбол

«Лион» и «Реймс» сыграли вничью
Sport24.ru
16:39

Лион — Реймс
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Люмьер»
34′
Пабло Чаваррия
Набиль Фекир
Максвелл Корне
46′
Марсал
Мусса Дембеле
62′
Бертран Траоре
70′
Бертран Траоре
Мартен Терье
71′
75′
Пабло Чаваррия
Шейи Оджо
78′
Нолан Мбемба
Тристан Дингоме
83′
Томас Фоке
90′
Матье Кафаро
Ассан Камара
11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
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