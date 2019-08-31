Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Лион» и «Бордо» поделили очки в матче чемпионата Франции

Лион — Бордо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Люмьер»
Джефф Рен-Аделаид
13′
15′
Хван Ый Чжо
Тиаго Мендес
30′
Мемфис Депай
31′
40′
Самуэль Калу
Тиаго Мендес
62′
Джефф Рен-Аделаид
Люка Тузар
65′
67′
Джимми Бриан
69′
Отавио
73′
Орельен Тчуамени
Ясин Адли
Йоахим Андерсен
75′
76′
Хван Ый Чжо
Яссин Бенрау
Максвелл Корне
Бертран Траоре
78′
86′
Джимми Бриан
Джош Маджа
Мемфис Депай
Жан Лукас
88′
2 фото
«Лион», набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Бордо» (5) — восьмое. В 5-м туре Лиги 1 «Лион» 13 сентября на выезде встретится с «Амьеном», а «Бордо» на следующий день дома сыграет с «Метцом». Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».
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