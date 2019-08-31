«Лион», набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Бордо» (5) — восьмое. В 5-м туре Лиги 1 «Лион» 13 сентября на выезде встретится с «Амьеном», а «Бордо» на следующий день дома сыграет с «Метцом». Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».

«Лион» и «Бордо» поделили очки в матче чемпионата Франции

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