Футбол
Чемпионат«Лион» и «Бордо» поделили очки в матче чемпионата Франции
Джефф Рен-Аделаид
|13′
|15′
Хван Ый Чжо
Тиаго Мендес
|30′
Мемфис Депай
|31′
|40′
Самуэль Калу
Тиаго Мендес
|62′
Джефф Рен-Аделаид
Люка Тузар
|65′
|67′
Джимми Бриан
|69′
Отавио
|73′
Орельен Тчуамени
Ясин Адли
Йоахим Андерсен
|75′
|76′
Хван Ый Чжо
Яссин Бенрау
Максвелл Корне
Бертран Траоре
|78′
|86′
Джимми Бриан
Джош Маджа
Мемфис Депай
Жан Лукас
|88′
|47%
|Владение мячом
|53%
|83%
|Процент точных передач
|88%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
23
Тете
3
Андерсен
5
Денайер
14
Дюбуа
8
Ауар
12
Мендес
29
Тузар
10
Траоре
22
Лукас
7
Терье
1
Костиль
25
Кватенг
4
Мешер
6
Косьельни
23
Бенито
10
Калу
5
Отавио
19
Адли
12
де Превиль
9
Маджа
22
Бенрау
Бордо
Расстановка 4‑4‑2
«Лион», набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Бордо» (5) — восьмое. В 5-м туре Лиги 1 «Лион» 13 сентября на выезде встретится с «Амьеном», а «Бордо» на следующий день дома сыграет с «Метцом». Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».
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