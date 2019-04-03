Лион — Ренн 2:3ProstoProSport вчера в 17:02

Футболисты «Лиона» в полуфинальном матче Кубка Франции дома проиграли «Ренну». Встреча, прошедшая во вторник в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по мячу забили М'Байе Ньянг, Бенжамен Андре и Рами Бенсебаини.

Все про Спорт ру

Спорт WADA объявило о выходе учебника на русском языке Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило учебник на русском языке, предназначенный для профессиональных спортсменов и студентов.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Футбол Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что не будет подавать заявление в правоохранительные органы после нападения, которому он подвергся 2 апреля.

Политика Украина запретила любое авиасообщение с Россией Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.

Экономика ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона «Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Общество «Перекресток» открыл в Петербурге супермаркет нового формата Торговая сеть «Перекресток» открыла на территории Невского района Петербурга торговый комплекс большого формата.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

Политика Кремль похвалил Mercedes-Benz после ухода Ford из России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает позитивным фактором стремление иностранных компаний, в том числе Mercedes-Benz, занять освободившиеся места после ухода конкурентов на российском рынке.

Происшествия Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.

Армия и оружие МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.

Спорт Роднина призвала повысить зарплаты тренерам По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.

Общество Путин и Медведев поздравили с юбилеем ректора МГУ Садовничего С юбилеем академика РАН поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Госдума обсудит с Голиковой реализацию четырех ключевых нацпроектов Госдума в рамках "правительственного часа" в среду обсудит с вице-премьером Татьяной Голиковой основные подходы к реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование".

Экономика Минимальную цену на хлеб в России предложили поднять до 80 рублей Генеральный директор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн предложил поднять цену на хлеб в России как минимум до 80 рублей.

Общество Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.

Политика Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.

Экономика АФК «Система» сообщила о планах проведения IPO фармхолдинга АФК «Система» планирует объединить фармкомпании OBL Pharm и «Биннофарм» в одну и провести IPO объединенной компании, сообщил президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.