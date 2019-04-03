Лион — Ренн 2:3ProstoProSport вчера в 17:02

Футболисты «Лиона» в полуфинальном матче Кубка Франции дома проиграли «Ренну». Встреча, прошедшая во вторник в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по мячу забили М'Байе Ньянг, Бенжамен Андре и Рами Бенсебаини.

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