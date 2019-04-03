Футбол
Лион — Ренн 2:3ProstoProSport вчера в 17:02
|40′
М'Байе Ньянг
Бертран Траоре
|47′
|53′
Мешер
|55′
Бенжамен Андре
Лео Дюбуа
|67′
|69′
Хатем Бен Арфа
Люка Тузар
Мемфис Депай
|70′
|75′
Клеман Гренье
Мусса Дембеле
|75′
|81′
Рами Бенсебайни
|86′
М'Байе Ньянг
Жереми Желен
Мусса Дембеле
Мартен Терье
|87′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|87′
Лион
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
20
Марсал
28
Ндомбеле
11
Депай
18
Фекир
8
Ауар
27
Корне
7
Терье
40
Коубек
2
Зеффан
20
Ньямси
4
Мешер
15
Бенсебайни
7
Сарр
21
Андре
18
Бен Арфа
8
Гренье
14
Буриго
26
Желен
Ренн
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Лиона» в полуфинальном матче Кубка Франции дома проиграли «Ренну». Встреча, прошедшая во вторник в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по мячу забили М'Байе Ньянг, Бенжамен Андре и Рами Бенсебаини.
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