Футбол
Лион — Ренн 2:3ProstoProSport вчера в 17:02
|40′
М'Байе Ньянг
Бертран Траоре
|47′
|53′
Мешер
|55′
Бенжамен Андре
Лео Дюбуа
|67′
|69′
Хатем Бен Арфа
Люка Тузар
Мемфис Депай
|70′
|75′
Клеман Гренье
Мусса Дембеле
|75′
|81′
Рами Бенсебайни
|86′
М'Байе Ньянг
Жереми Желен
Мусса Дембеле
Мартен Терье
|87′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|87′
Лион
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
20
Марсал
28
Ндомбеле
11
Депай
18
Фекир
8
Ауар
27
Корне
7
Терье
40
Коубек
2
Зеффан
20
Ньямси
4
Мешер
15
Бенсебайни
7
Сарр
21
Андре
18
Бен Арфа
8
Гренье
14
Буриго
26
Желен
Ренн
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Лиона» в полуфинальном матче Кубка Франции дома проиграли «Ренну». Встреча, прошедшая во вторник в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по мячу забили М'Байе Ньянг, Бенжамен Андре и Рами Бенсебаини.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика
В Мексике предложили убрать памятники Кортесу и Колумбу
Обновлено в 00:01
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено вчера в 00:22
Важное за сутки
Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку
Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории
Уголовное дело возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении главы администрации города Евпатория, в его доме и на работе проводятся следственные действия, сообщил пресс-служба ведомства.
Обновлено в 01:53
Происшествия
СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Росгвардия уволит повредившего машины в Зеленограде сотрудника
Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин и совершил кражу в Зеленограде.
Обновлено в 01:17
Политика
Болтон напомнил Китаю о решимости США защищать Тайвань
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник о решимости США выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Пекина.
Обновлено 01 апреля в 17:42
Происшествия
Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске
Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
Общество
Составлен рейтинг «аварийных» имен водителей в Москве
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России
Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено вчера в 03:55
Авто
Путин откроет завод Mercedes‑Benz в Подмосковье 3 апреля
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Политика
США пообещали «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море
Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне примут пакет мер в ответ на действия России в Черном море.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Политика
FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Авто
Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов
Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Google установил минимальную зарплату для наемных работников
Наёмные работники в Google теперь будут получать не меньше 15 долларов в час.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8
В юго-западной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, по интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как «разрушительное».
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов
Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды
Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды.
Обновлено в 01:27
Политика
Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции
Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено вчера в 20:04