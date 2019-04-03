Футбол

Лион — Ренн 2:3ProstoProSport вчера в 17:02

Лион — Ренн
2 – 3
Матч завершён
Кубок Франции, Полуфинал, вчера
Стадион «Люмьер»
40′
М'Байе Ньянг
Бертран Траоре
47′
53′
Мешер
55′
Бенжамен Андре
Лео Дюбуа
67′
69′
Хатем Бен Арфа
Люка Тузар
Мемфис Депай
70′
75′
Клеман Гренье
Мусса Дембеле
75′
81′
Рами Бенсебайни
86′
М'Байе Ньянг
Жереми Желен
Мусса Дембеле
Мартен Терье
87′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
87′
Футболисты «Лиона» в полуфинальном матче Кубка Франции дома проиграли «Ренну». Встреча, прошедшая во вторник в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по мячу забили М'Байе Ньянг, Бенжамен Андре и Рами Бенсебаини.
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