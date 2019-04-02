Футбол
Лион — Ренн 2:3Спорт-Экспресс вчера в 17:02
|40′
М'Байе Ньянг
Бертран Траоре
|47′
|53′
Мешер
|55′
Бенжамен Андре
Лео Дюбуа
|67′
|69′
Хатем Бен Арфа
Люка Тузар
Мемфис Депай
|70′
|75′
Клеман Гренье
Мусса Дембеле
|75′
|81′
Рами Бенсебайни
|86′
М'Байе Ньянг
Жереми Желен
Мусса Дембеле
Мартен Терье
|87′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|87′
Лион
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
20
Марсал
28
Ндомбеле
11
Депай
18
Фекир
8
Ауар
27
Корне
7
Терье
40
Коубек
2
Зеффан
20
Ньямси
4
Мешер
15
Бенсебайни
7
Сарр
21
Андре
18
Бен Арфа
8
Гренье
14
Буриго
26
Желен
Ренн
Расстановка 4‑5‑1
"Лион" на своем поле проиграл "Ренну" в 1/2 финала Кубка Франции (2:3). Победный гол на 81-й минуте забил Рами Бенсебаини. Второй финалист определится в среду, в матче "ПСЖ" - "Нант". Начало - 22.00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:15, Ашберн
Политика
Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции
Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
Директор омского «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
Получается, что килограмм хлеба должен тогда стоить 120–200 рублей.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено вчера в 19:09
Общество
В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева
Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Басков поздравил продюсера Пригожина с юбилеем
Обновлено вчера в 07:59
Технологии
Новосибирские ученые создали карту клещевой активности
Ученые Института вычислительных технологий СО РАН создали карту клещевой активности на основе статистики, она прогнозирует рост числа укушенных в Новосибирской области на 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба института.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
В Китае воспитатель умышленно отравил детей нитритами
Воспитатель детского сада в китайской провинции Хэнань умышленно отравил детей нитритами, пострадали 23 ребенка, пишет газета "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.
Обновлено 01 апреля в 09:20
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Google установил минимальную зарплату для наемных работников
Наёмные работники в Google теперь будут получать не меньше 15 долларов в час.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза
Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Умерла 99-летняя поклонница принца Гарри
Скончалась 99-летняя поклонница принца Гарри Дафна Данн. Он 3 раза встречался с ней, когда посещал Австралию.
Обновлено вчера в 12:00
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено вчера в 17:16
Игры
BioWare прокомментировала расследование Kotaku о проблемах Anthem
Вечером 2 апреля Kotaku выпустила масштабное расследование об истории разработки Anthem и причинах провала проекта, ставшего самым низкооценённым релизом BioWare в истории.
Обновлено вчера в 19:16
Технологии
Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование
Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Наталья Фриске закрывает бар на Шри-Ланке
Обновлено 01 апреля в 23:00
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Общество
Команда Кусто получила российские визы и вылетает в РФ
Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Авто
«АвтоВАЗ» запустил серийное производство экономичного Lada Largus
Сегодня, 2 апреля, состоялся торжественный старт производства Largus CNG.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа
Обновлено вчера в 16:06
Здоровье
В пермскую больницу завезли туалетную бумагу на время визита Медведева
Отмечается, что Медведеву показали отремонтированную зону ожидания и регистратуры, а также внедренную систему записи к врачу через терминалы в холле во избежание очередей и толкучек, и другие технические решения.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Четыре человека погибли в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:49