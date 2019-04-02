Лион — Ренн 2:3Спорт-Экспресс вчера в 17:02

"Лион" на своем поле проиграл "Ренну" в 1/2 финала Кубка Франции (2:3). Победный гол на 81-й минуте забил Рами Бенсебаини. Второй финалист определится в среду, в матче "ПСЖ" - "Нант". Начало - 22.00 по московскому времени.

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Политика Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Армия и оружие Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными» Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.

Футбол Педро Роша перешёл в «Крузейро» По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».

Общество В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.

Технологии Новосибирские ученые создали карту клещевой активности Ученые Института вычислительных технологий СО РАН создали карту клещевой активности на основе статистики, она прогнозирует рост числа укушенных в Новосибирской области на 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба института.

Происшествия В Китае воспитатель умышленно отравил детей нитритами Воспитатель детского сада в китайской провинции Хэнань умышленно отравил детей нитритами, пострадали 23 ребенка, пишет газета "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.

Происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Общество Google установил минимальную зарплату для наемных работников Наёмные работники в Google теперь будут получать не меньше 15 долларов в час.

Футбол Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.

Шоу-бизнес Умерла 99-летняя поклонница принца Гарри Скончалась 99-летняя поклонница принца Гарри Дафна Данн. Он 3 раза встречался с ней, когда посещал Австралию.

Хоккей «Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом» Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Происшествия В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.

Общество «Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.

Игры BioWare прокомментировала расследование Kotaku о проблемах Anthem Вечером 2 апреля Kotaku выпустила масштабное расследование об истории разработки Anthem и причинах провала проекта, ставшего самым низкооценённым релизом BioWare в истории.

Технологии Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.

Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

Общество Команда Кусто получила российские визы и вылетает в РФ Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.

Происшествия В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.

Здоровье В пермскую больницу завезли туалетную бумагу на время визита Медведева Отмечается, что Медведеву показали отремонтированную зону ожидания и регистратуры, а также внедренную систему записи к врачу через терминалы в холле во избежание очередей и толкучек, и другие технические решения.