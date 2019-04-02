Лион — Ренн 2:3Спорт-Экспресс 17:02

"Лион" на своем поле проиграл "Ренну" в 1/2 финала Кубка Франции (2:3). Победный гол на 81-й минуте забил Рами Бенсебаини. Второй финалист определится в среду, в матче "ПСЖ" - "Нант". Начало - 22.00 по московскому времени.

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