Футбол

Лион — Ренн 2:3Спорт-Экспресс 17:02

Лион — Ренн
2 – 3
Матч завершён
Кубок Франции, Полуфинал, сегодня
Стадион «Люмьер»
40′
М'Байе Ньянг
Бертран Траоре
47′
53′
Мешер
55′
Бенжамен Андре
Лео Дюбуа
67′
69′
Хатем Бен Арфа
Люка Тузар
Мемфис Депай
70′
75′
Клеман Гренье
Мусса Дембеле
75′
81′
Рами Бенсебайни
86′
М'Байе Ньянг
Жереми Желен
Мусса Дембеле
Мартен Терье
87′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
87′
"Лион" на своем поле проиграл "Ренну" в 1/2 финала Кубка Франции (2:3). Победный гол на 81-й минуте забил Рами Бенсебаини. Второй финалист определится в среду, в матче "ПСЖ" - "Нант". Начало - 22.00 по московскому времени.
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