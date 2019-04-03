Лион — Ренн 2:3Спорт-Экспресс 17:02

"Лион" на своем поле проиграл "Ренну" в 1/2 финала Кубка Франции (2:3). Победный гол на 81-й минуте забил Рами Бенсебаини. Второй финалист определится в среду, в матче "ПСЖ" - "Нант". Начало - 22.00 по московскому времени.

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Общество Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.

Экономика ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".

Политика Нидерландские спецслужбы призвали к отказу от технологий из России В октябре стало известно, что Гаага выслала из страны четырех россиян, которых назвала «сотрудниками ГРУ» (Главное разведывательное управление, сейчас — Главное управление Генштаба ВС РФ).

Шоу-бизнес Алексей Панин считает россиян «злобными уродцами» В своем профиле в социальной сети Instagram российский актер Алексей Панин разместил пост, в котором назвал россиян самыми злыми людьми в мире.

Политика The American Conservative (США): уничтожение консерваторов (The American Conservative) Группа сотрудников под названием «Гуглеры против трансфобии» сообщила в понедельник на вебсайте «Медиум» (Medium), что назначив в состав совета президента фонда Кей Коулс Джеймс (Kay Coles James), «Гугл» «ясно дал понять, что для него близость к власти важнее благополучия трансгендеров, ЛГБТ и иммигрантов».

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Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Футбол Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.

Футбол Агуэро не сыграет с «Кардифф Сити» Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче против "Кардифф Сити" в среду.

Здоровье Женщина получила повреждение мозга из-за соковой диеты Израильтянка из Тель-Авива получила повреждение головного мозга и попала в больницу после продолжительной соковой диеты.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.

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Общество Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.

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Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Происшествия В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.

Политика Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.