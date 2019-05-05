Лион — Лилль 2:2Советский спорт вчера в 16:56

Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.

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Происшествия Эвакуация пассажиров из горящего самолета SSJ-100 заняла 55 секунд Эвакуация пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» заняла 55 секунд вместо положенных 90.

Происшествия Молния могла стать причиной катастрофы в Шереметьево Появилась информация о возможной причине возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).

Происшествия В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево» В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево».

Технологии ЕС начнет расследование антиконкурентного поведения Apple в связи с жалобой Spotify Согласно отчету Financial Times, Европейская комиссия готовится начать официальное расследование предполагаемого антиконкурентного поведения.

Политика «Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.

Экономика «Горэлектротранс» нашел единственного поставщика трамваев «ПК Транспортные системы» наращивает портфель заказов для Петербурга ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) подвело итоги рассмотрения заявок от подрядчиков на поставку 21 низкопольного трамвая за 2,02 млрд рублей.

Происшествия Орбакайте вспомнила, как приземлилась на Superjet со второй попытки «Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки», — написала Орбакайте на своей странице в Instagram.

Политика WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Происшествия Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.

Общество Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Здоровье Энцефалитный клещ укусил амурчанина Амурчанину, пострадавшему от укуса зараженного клеща, провели экстренную серопрофилактику.

Экономика Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан.

Происшествия Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100 Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Финансы Рубль пойдет вниз после майских праздников По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.

Происшествия Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Происшествия Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево "Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Происшествия Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.

Общество Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.