Футбол
Лион — Лилль 2:2Советский спорт 16:56
Мартен Терье
|11′
|44′
Тиаго Майя
|50′
Лоик Реми
|68′
Бубакари Сумаре
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|70′
|70′
Лоик Реми
Рафаэл Леау
|73′
Жонатан Бамба
Мартен Терье
Мусса Дембеле
|73′
Лео Дюбуа
|74′
|80′
Жонатан Иконе
Руи Фонте
|89′
Тиаго Майя
Рейнилду Мандава
|61%
|Владение мячом
|39%
|88%
|Процент точных передач
|78%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|11
|13
|Фолы
|18
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 4‑5‑1
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
22
Менди
27
Корне
28
Ндомбеле
18
Фекир
8
Ауар
9
Дембеле
11
Депай
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
4
Дос Сантос
3
Коне
19
Пепе
28
Мандава
10
Фонте
24
Сумаре
14
Бамба
7
Леау
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
Происшествия
СК подтвердил гибель 41 человека в результате ЧП в Шереметьеве
Представитель Следственного комитета России официально подтвердила гибель 41 человека в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Названы причины аварии самолета в Шереметьево
Напомним, как ранее писала «Живая Кубань» сегодня в аэропорту Шереметьево приземлился горящий пассажирский самолет.
Обновлено в 16:41
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
По предварительным данным, в авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек из 78
Всего на борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пока, сообщает ТАСС, официально известно о судьбе 37 человек.
Обновлено в 16:57
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Авто
Названы основные нюансы тест-драйва силового агрегата автомобиля
Эксперты рассказали об основных нюансах проверки двигателя и коробки передач на тест-драйве.
Обновлено в 00:30
Политика
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.
Обновлено в 17:39
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Баскетбол
«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»
"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Происшествия
Противников первомайских задержаний задержали у Смольного
Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
Обновлено в 11:35
Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Происшествия
SSJ-100. Характеристики самолета
Обновлено в 12:34
Политика
Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая
Судебный комитет добился от спецпрокурора США Роберта Мюллера соглашения прийти на слушания и дать показания по "российскому делу".
Обновлено в 11:40
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42