Лион — Лилль 2:2Советский спорт 16:56

Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.

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Происшествия СК подтвердил гибель 41 человека в результате ЧП в Шереметьеве Представитель Следственного комитета России официально подтвердила гибель 41 человека в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Названы причины аварии самолета в Шереметьево Напомним, как ранее писала «Живая Кубань» сегодня в аэропорту Шереметьево приземлился горящий пассажирский самолет.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Происшествия По предварительным данным, в авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек из 78 Всего на борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пока, сообщает ТАСС, официально известно о судьбе 37 человек.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

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Политика В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более $65 млн).

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Происшествия Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.

Происшествия Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево» Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.

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Политика Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая Судебный комитет добился от спецпрокурора США Роберта Мюллера соглашения прийти на слушания и дать показания по "российскому делу".