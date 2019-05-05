Лион — Лилль 2:2Советский спорт вчера в 16:56

Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.

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Политика Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа.

Происшествия Число погибших в Шереметьево увеличилось до 41 человека Число погибших в горящем самолете в Шереметьево увеличилось до 41 человека.

Происшествия Степной пожар перекинулся на лес в заповеднике «Хакасский» Возгорание уже перекинулось на лес в заповеднике. В воскресенье пал травы перекинулся на лес на участке "Чазы".

Происшествия Стала известна причина пожара в приземлившемся в Шереметьево самолете Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет.

Общество Роспотребнадзор провел 129 контрольных закупок в первом квартале года Специалисты Роспотребнадзора в первом квартале текущего года в рамках пилотного проекта провели в десяти российских регионах 129 контрольных закупок.

Армия и оружие Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пытается захватить Триполи, получила приказ фельдмаршала Халифа Хафтара преследовать и уничтожать отступающие силы противника.

Происшествия Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.

Футбол «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии Чемпионство самый титулованный клуб страны оформил после победы над "Младост" со счетом 1:0. Это чемпионство стало пятым для "Црвены Звезды" в истории чемпионатов Сербии, также пять раз клуб выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а чемпионат Югославии выигрывал 19 раз.

Политика Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.

Политика Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

Политика В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы Построить единую Украину, которая «будет отличаться от Брянской области», можно только при распространении украинского языка, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Армия и оружие Палестина и Израиль договорились о прекращении огня При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Игры Геймеры смогут бесплатно получить игру GRID: Autosport Геймеры получили новую возможность бесплатного получения лицензионной ПК-версии игры на постоянной основе.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Путешествия В Турции призвали российских туристов проявлять деликатность в Рамадан Священный для мусульман месяц Рамадан, который начался с захода солнца в воскресенье, не создаст проблем для российских туристов, отдыхающих в курортных регионах Турции, однако религиозные власти страны просят их проявлять деликатность к местным жителям, воздержавшись по возможности от демонстративного приема пищи и воды рядом с ними.

Игры К 2023 году количество китайских геймеров превысит население США Общее количество китайских геймеров к 2023 году может превысить население США, к такому выводу пришли аналитики компании Niko.

Космос Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.

Общество В Хабаровском крае горят более девяти тысяч гектаров марей Более 9 тысяч гектаров марей горят в заповеднике и нацпарке в Хабаровском крае, они локализованы, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Происшествия На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».