Лион — Лилль 2:2Советский спорт 16:56

Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.

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Происшествия Опубликовано видео из горящего салона Superjet 100 В сети опубликовано видео из горящего салона самолета Sukhoi Superjet 100, в результате пожара в котором при приземлении в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Авто Как расшифровать VIN-код автомобиля VIN или Vehicle Identification Number, идентификационный номер автомобиля – это комбинация цифр и латинских букв, которая содержит важнейшую зашифрованную информацию каждого автомобиле.

Политика Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Политика Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Экономика Гаражная жизнь перекочевывает в склады Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.

Авто В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.

Экономика «Магниту» дали пенсионную оценку Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».

Здоровье Оптимизация медицины вышла боком для больных Все, что смогла сделать терапевт, - выписать направление на рентген кистей рук и дать направление к ортопедам в Детскую городскую больницу св. Владимира.

Космос НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».

Политика В Верховной раде раскритиковали заявление Зеленского о России Как сообщает телеканал "112 Украина", депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал высказывания избранного президента страны Владимира Зеленского о государственной границе, как единственной связи страны с Россией.

Армия и оружие В Параде Победы в Петербурге примут участие уникальные кабриолеты ЗИЛ Совсем скоро в центральной части Северной столицы состоится Парад Победы — в мероприятии на Дворцовой примет участие военная техника, среди которой будут уникальные модели.

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Происшествия Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

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Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

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