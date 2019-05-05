Футбол
Лион — Лилль 2:2Советский спорт 16:56
Мартен Терье
|11′
|44′
Тиаго Майя
|50′
Лоик Реми
|68′
Бубакари Сумаре
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|70′
|70′
Лоик Реми
Рафаэл Леау
|73′
Жонатан Бамба
Мартен Терье
Мусса Дембеле
|73′
Лео Дюбуа
|74′
|80′
Жонатан Иконе
Руи Фонте
|89′
Тиаго Майя
Рейнилду Мандава
|61%
|Владение мячом
|39%
|88%
|Процент точных передач
|78%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|11
|13
|Фолы
|18
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 4‑5‑1
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
22
Менди
27
Корне
28
Ндомбеле
18
Фекир
8
Ауар
9
Дембеле
11
Депай
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
4
Дос Сантос
3
Коне
19
Пепе
28
Мандава
10
Фонте
24
Сумаре
14
Бамба
7
Леау
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.
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