Футбол

Лион — Лилль 2:2Советский спорт вчера в 16:56

Лион — Лилль
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Люмьер»
Мартен Терье
11′
44′
Тиаго Майя
50′
Лоик Реми
68′
Бубакари Сумаре
Бертран Траоре
Максвелл Корне
70′
70′
Лоик Реми
Рафаэл Леау
73′
Жонатан Бамба
Мартен Терье
Мусса Дембеле
73′
Лео Дюбуа
74′
80′
Жонатан Иконе
Руи Фонте
89′
Тиаго Майя
Рейнилду Мандава
Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.
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