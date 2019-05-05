Лион — Лилль 2:2Советский спорт вчера в 16:56

Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.

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Гаджеты Старт продаж Samsung Galaxy Fold отложен до второй половины 2019 года В феврале 2019 года известной компанией Samsung был сделан анонс своего первого смартфона, который имел складной гибкий экран.

Происшествия Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком» В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.

Политика Китай отказался обсуждать ядерное разоружение Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.

Общество Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.

Кино В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса» Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.

Происшествия На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики» На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Культура Умерла актриса и певица Барбара Перри Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.

Религия Радоница в этом году отмечается 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.

Политика Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100 Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.

Происшествия Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника Сестра прояснила судьбу бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск.

Политика В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Происшествия Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Пермском крае В результате погибли три человека, сообщает местный портал 59.RU со ссылкой на больницу. По информации издания, еще один человек пострадал.

Финансы Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.

Происшествия Опубликованы фотографии из сгоревшего Sukhoi Superjet 100 В телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» опубликованы первые фотографии, сделанные внутри сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.

Авто Аналитики: Электрокары за десять лет изменят инфраструктуру От обычной розетки электрокар заряжать нужно как минимум 8 часов, поэтому будущее за быстрыми зарядными станциями, которые позволят подзарядить машину на считанные минуты.

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой на Троекуровском кладбище заметили черных колдунов Как заметили посетители кладбища, на могиле артистки появляются и странные личности, в которых некоторые даже опознали черных колдунов и ведьм.

Происшествия В Туве задержан последний участник побега из изолятора Полиция задержала последнего из девяти заключенных, сбежавших из изолятора в Туве, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Футбол Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.