«Лион» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00Sports.ru 08:25

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Происшествия Полковник Квачков вышел на свободу Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.

Происшествия Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ростовом возросло до шести В Ростовской области в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля, по уточнённым данным, погибли шесть человек и семь пострадали.

Общество В России предложили закрывать супермаркеты по выходным В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.

Армия и оружие Военным запретили смартфоны и соцсети на службе Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету.

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Происшествия У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.

Армия и оружие США выведут войска из Сирии через территорию Ирака Вывод американских войск из Сирии будет проходить через Ирак, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа.

Происшествия В Москве подростки избили полицейского В Москве несколько подростков напали на полицейского и избили его.

Общество Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он руководил модным домом Chanel с 1983 года.

Экономика В Минтруде рассказали о соотношении самых высоких и низких зарплат В Минтруде подсчитали, во сколько раз в России различаются зарплаты десяти процентов самых высокооплачиваемых и такого же количества самых низкооплачиваемых работников.

Политика Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.

Общество Суд оштрафовал на 100 000 рублей клинику Елены Малышевой Арбитражный суд Москвы оштрафовал ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» на 100 000 руб. из-за «грубых нарушений лицензионных требований», выявленных Росздравнадзором.

Политика Главой Российского экологического оператора назначен Денис Буцаев Президент России Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - Российского экологического оператора (РЭО).

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Культура Сын Децла выступил против съемок фильма об отце О своем решении снять документальный фильм о Децле журналист Роман Супер сообщил 18 февраля, начав кампанию по сбору средств.

Политика Парламентарии и члены ЦИК выступили за снижение муниципального фильтра Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства согласилась с необходимостью снижения муниципального фильтра до 5%, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Происшествия Детали убийства солдата под Воронежем раскрыли следователи В постановлении военного следователя, на которое ссылается издание «Медиазона», говорится, что рядовой был обнаружен «на полу, в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами, а также вытянутыми перед собой руками, связанными в районе кистей пленочной лентой с клеевым покрытием (скотч), с одетым на голове полимерным пакетом, обмотанными по шее скотчем».

Экономика Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).

Армия и оружие ОАЭ купили российские снаряды к БМП-3 "С российским акционерным обществом был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов ($21,4 млн) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для БМП-3 сухопутных войск ОАЭ", - отметил генерал.

Экономика ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.

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Шоу-бизнес Константин Богомолов и Ксения Собчак познакомили своих детей Константин Богомолов и Ксения Собчак познакомили своих детей Напомним, что дочь Константина Богомолова родилась в браке режиссера с актрисой Дарьей Мороз.

Хоккей Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ Российский форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ по итогам матчей, прошедших в ночь с понедельника на вторник, сообщается на сайте лиги.