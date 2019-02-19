Футбол
«Лион» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00Sports.ru 08:25
Лион
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
22
Менди
28
Ндомбеле
29
Тузар
8
Ауар
10
Траоре
9
Дембеле
11
Депай
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
9
Суарес
11
Дембеле
Барселона
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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