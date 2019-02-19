«Лион» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00Sports.ru 08:25

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Происшествия В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник Злоумышленник с ножом напал на прохожих и ранил четверых из них. У двоих, по мнению медиков, раны достаточно тяжелые.

Происшествия В Швейцарии на горнолыжном курорте лавина накрыла более 10 человек На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, которая накрыла от 10 до 12 человек, пишет газета Le Nouvelliste со ссылкой на главу города Николя Феро.

Общество Суд признал приговор бывшей жене Джигарханяна законным Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, осужденной к 200 часам обязательных работ за нарушение тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Происшествия Супруга Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ Супруга бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса написала заявление на своего мужа в Управление федеральной службы безопасности.

Армия и оружие Лидер «Джебхат ан-Нусра» получил тяжелое ранение головы Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.

Кино Умер актер и режиссер Борис Яшин Борис Владимирович Яшин, советский актер, режиссер и сценарист, скончался вчера, 18 февраля, в возрасте 86 лет.

Экономика Налог для самозанятых могут распространить на все регионы с 2020 года Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых граждан на все регионы России с 2020 года.

Армия и оружие Американский эсминец опять пришел в Черное море Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море.

Армия и оружие МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе Как подчёркивается, Киев пытается «переключить внимание избирателя» с проблем экономики и социальной сферы, гонений на духовенство и верующих УПЦ на военные действия в Донбассе.

Политика На Украине запретили еще 19 российских книг Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) добавил в список запрещенных изданий еще 19 российских книг с «признаками пропаганды».

Общество ФАС возбудила дело о картеле на «конкурентов» Глацких Свердловское УФАС возбудило дело о картеле на частых конкурентов компании «Ремстройгаз».

Экономика Реальные доходы россиян снова упали По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.

Общество В Минпромторге отреагировали на идею закрывать супермаркеты в выходные Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.

Экономика Бизнес-ассоциации попросили Бастрыкина изменить меру пресечения Калви Представители четырех ассоциаций с участием иностранного бизнеса и РСПП написали письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой изменить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви на домашний арест под поручительство.

Происшествия Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.

Футбол Дзагоев получил травму в товарищеском матче ЦСКА с «Картахеной» Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче с испанским клубом «Картахена».

Политика Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев предостерег глав регионов от ситуаций, когда тариф в рамках реформы вывоза мусора вырос, а люди изменений не видят.

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Футбол «Челси» уволит наставника в случае проигрыша в финале Кубка Лиги Руководство "аристократов" отправит итальянца в отставку, если команда уступит "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, информирует The Guardian.

Политика Молдавия отказала во въезде журналистам НТВ и «России 1» Власти Молдавии закрыли въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и «Россия 1», которые собирались взять интервью у президента страны Игоря Додона.

Происшествия В Петербурге госпитализировали 11 школьников из-за аналога пробы Манту В Калининском районе в больницу доставили 11 учеников школы №72 после диагностики на иммунитет к туберкулезу препаратом "Диаскинтест", пишут местные жители в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

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Происшествия У матери найденного в «Лосином Острове» мальчика изъяли скотч и нож Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке «Лосиный Остров», три рулона скотча и нож.