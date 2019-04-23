Футбол
Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и МамаеваУралинформбюро вчера в 23:36
Исследование проводили специалисты ООО "Лингвист" - эксперты в областях: русский язык, жестовый язык, сурдоперевод и сурдопедагогика.
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Каким словом чиновник Пак назвал компанию Кокорина и Мамаева. Заключение сурдопереводчика
Спорт-Экспрессвчера в 16:42
«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»
Советский спортвчера в 12:03
Эксперты установили, что конфликт в «Кофемании» был спровоцирован матерным словом Пака
Sports.ruвчера в 14:59
Адвокат Кокорина: «Сурдопереводчики установили, что конфликт спровоцировал Пак»
Бомбардир.рувчера в 10:44
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Футбол
Погба сообщил о намерении уйти из «МЮ» в «Реал»
Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сообщил партнёрам по команде, что намерен перейти в состав мадридского «Реала».
Обновлено в 01:49
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Музыка
Премьера концерта «Наша Алла» в «Гоголь-центре» пройдет 24 апреля
В московском театре «Гоголь-центр» 24 и 25 апреля состоится концерт-посвящение Алле Пугачевой «Наша Алла».
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах
Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Происшествия
На Шри-Ланке вновь прогремел взрыв
Напомним, в минувшее воскресенье во время празднования католической Пасхи в нескольких гостиницах и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь мощных взрывов, жертвами которых в общей сложности стали около 350 человек, включая более трех десятков иностранных туристов.
Обновлено в 02:24
Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Турция пригрозила США подыскать замену F-35
Стоит отметить, что подобное заявление стало результатом поставленного Пентагоном ультиматума для Турции - если последняя не откажется от российских зенитно ракетных систем С-400, тогда США будут вынуждены прекратить поставку своих истребителей.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Армия и оружие
Китай получил новую атомную подлодку с баллистическими ракетами
Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (ВМС НОАК) получили на вооружение новую атомную подводную лодку.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье
Фонд «Здоровье»: В РФ не хватает четверти участковых врачей
Укомплектованность терапевтических участков врачами в 2018 году в среднем по России составила 73,2%, педиатрических — 78,9%. То есть в стране не хватает примерно четверти участковых врачей, сообщает Фонд мониторинга медицинских услуг «Здоровье».
Обновлено в 02:32
Общество
Названы самые опасные сферы деятельности
В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.
Обновлено в 01:18
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей
Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Энергетика
Белоруссия ищет замену российской нефти
По данным Гриба, «речь идет об объемах импорта порядка 200-300 тыс. т в месяц», что позволит решить вопрос по замене импорта нефти из России.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
«Ъ»: Ростех попросил МЭР пересмотреть позицию по оборудованию для «пакета Яровой»
Госкорпорация "Ростех" предложила Минэкономразвития (МЭР) пересмотреть свой отзыв на проект постановления правительства об использовании интернет-провайдерами исключительно российского оборудования для исполнения "закона Яровой".
Обновлено в 02:21