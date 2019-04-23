Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и МамаеваУралинформбюро вчера в 23:36

Исследование проводили специалисты ООО "Лингвист" - эксперты в областях: русский язык, жестовый язык, сурдоперевод и сурдопедагогика.

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