Происшествия
Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и МамаеваУралинформбюро вчера в 23:36
Исследование проводили специалисты ООО "Лингвист" - эксперты в областях: русский язык, жестовый язык, сурдоперевод и сурдопедагогика.
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Каким словом чиновник Пак назвал компанию Кокорина и Мамаева. Заключение сурдопереводчика
Спорт-Экспрессвчера в 16:42
«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»
Советский спортвчера в 12:03
Адвокат: специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина и Мамаева
RT на русскомвчера в 12:52
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Виктория Лопырёва продемонстрировала красоту своих длинных ног
Красотка Виктория Лопырева опубликовал в Инстаграм ошеломительный снимок, показав стройные ножки. На фото Вика позирует в коротких шортиках.
Обновлено в 02:37
Политика
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Наука
Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли
Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья
Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей
В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей.
Обновлено в 03:35
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Политика
Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Наука
Колонии слизи оказались слишком умны: интеллект без нервной системы
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика
Скабеева объяснила Кравчуку, почему РФ не может начинать диалог с Зеленским
Ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева объяснила бывшему руководителю Украины, почему это невозможно.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол
Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»
Обновлено в 01:03
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Глава СКР заявил, что, «оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские».
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В РЖД показали новый вагон купе с душем, сейфом и холодильником
В каждом вагоне есть душевая кабина, холодильник и микроволновка, в купе — сейфы, регуляторы температуры, розетки и USB-разъёмы.
Обновлено вчера в 09:12
Гаджеты
Apple существенно ускорила процесс ремонта клавиатур Butterfly в своих ноутбуках
Как сообщает источник, компания Apple немного изменила свои правила сервисного обслуживания для владельцев ноутбуков MacBook и MacBook Pro с клавиатурами Butterfly.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»
В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.
Обновлено в 03:55