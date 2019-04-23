Происшествия

Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и МамаеваУралинформбюро вчера в 23:36

Исследование проводили специалисты ООО "Лингвист" - эксперты в областях: русский язык, жестовый язык, сурдоперевод и сурдопедагогика.
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Каким словом чиновник Пак назвал компанию Кокорина и Мамаева. Заключение сурдопереводчика

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

Эксперты установили, что матерное выражение Пака спровоцировало конфликт с компанией Кокорина

Sport24.ruвчера в 11:57

«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»

Советский спортвчера в 12:03

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Вести.Ruвчера в 11:32

Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов

Газета.Ruвчера в 13:18

Адвокат: специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина и Мамаева

RT на русскомвчера в 12:52

Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

Чемпионатвчера в 10:00
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Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Виктория Лопырёва продемонстрировала красоту своих длинных ног

Красотка Виктория Лопырева опубликовал в Инстаграм ошеломительный снимок, показав стройные ножки. На фото Вика позирует в коротких шортиках.
Обновлено в 02:37
Политика

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Футбол

Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

Обновлено в 02:53
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Наука

Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли

Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Обновлено в 03:27
Происшествия

Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья

Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей

В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей.
Обновлено в 03:35
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии

«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Политика

Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Наука

Колонии слизи оказались слишком умны: интеллект без нервной системы

Обновлено вчера в 10:16
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика

Скабеева объяснила Кравчуку, почему РФ не может начинать диалог с Зеленским

Ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева объяснила бывшему руководителю Украины, почему это невозможно.
Обновлено вчера в 16:47
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол

Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»

Обновлено в 01:03
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

Обновлено в 01:44
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Глава СКР заявил, что, «оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские».
Обновлено вчера в 17:52
Общество

В РЖД показали новый вагон купе с душем, сейфом и холодильником

В каждом вагоне есть душевая кабина, холодильник и микроволновка, в купе — сейфы, регуляторы температуры, розетки и USB-разъёмы.
Обновлено вчера в 09:12
Гаджеты

Apple существенно ускорила процесс ремонта клавиатур Butterfly в своих ноутбуках

Как сообщает источник, компания Apple немного изменила свои правила сервисного обслуживания для владельцев ноутбуков MacBook и MacBook Pro с клавиатурами Butterfly.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»

В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.
Обновлено в 03:55
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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