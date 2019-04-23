Футбол
Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и МамаеваУралинформбюро вчера в 23:36
Исследование проводили специалисты ООО "Лингвист" - эксперты в областях: русский язык, жестовый язык, сурдоперевод и сурдопедагогика.
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Каким словом чиновник Пак назвал компанию Кокорина и Мамаева. Заключение сурдопереводчика
Спорт-Экспрессвчера в 16:42
Эксперты установили, что конфликт в «Кофемании» был спровоцирован матерным словом Пака
Sports.ruвчера в 14:59
«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»
Советский спортвчера в 12:03
Адвокат Кокорина: «Сурдопереводчики установили, что конфликт спровоцировал Пак»
Бомбардир.рувчера в 10:44
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть
Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фонда
Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фонда Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разработанная Минфином и ЦБ, предполагает кардинальное изменение системы переходов и взимания вознаграждения негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Обновлено вчера в 18:03
Политика
МИД заявил о тревоге в связи с выплеском антииранских эмоций
В российском МИД восприняли заявления США по поводу Ирана с "особой тревогой", поскольку Вашингтон уже не скрывает, что стремится подчинить своей воле другие страны.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика
Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»
Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины заявили об "изменении тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб
Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Обновлено вчера в 22:39
Космос
JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу
Обновлено 22 апреля в 04:52
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено вчера в 16:42
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:55
Политика
О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
«Динамо» не включило Рауша в заявку на матч с «Зенитом»
23 апреля московское «Динамо» прибыло в Санкт-Петербург на матч 25-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Китай выразил протест США за поставки оружия Тайваню
Китай выразил протест США за планируемые поставки оружия Тайваню на сумму $500 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
«Уэска» обыграла «Эйбар» и покинула последнее место в Примере
«Уэска», набрав 29 очков, покинула последнее, 20 место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Райо Вальекано».
Обновлено вчера в 15:29
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено 22 апреля в 23:28
Армия и оружие
На Камчатке корабли ТОФ атаковали «иностранную» субмарину
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04