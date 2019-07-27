Общество

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибкиРИА Новости 04:30

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
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Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно

ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.
Российская газетавчера в 22:00

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Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

РИА Новости04:30

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

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Звони́т или звóнит? Учёные составили топ-10 самых «позорных» речевых ошибок

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Позор: названы слова, в которых россияне чаще всего допускают ошибки

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Не звОнит, а звонИт: названы самые популярные речевые ошибки россиян

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Названы самые стыдные ошибки в речи

Газета.Ru02:48

Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика

Трамп порассуждал о вражде с Россией

По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Общество

В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса

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Политика

Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией

72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Футбол

«Фиорентина» собирается удвоить зарплату Кьезе

Сообщается, что руководство "Фиорентины" собирается удвоить зарплату полузащитнику Федерико Кьезе.
Обновлено в 04:42
Экономика

Балльная система постановления о локализации в автопроме может быть распространена на газомоторный и электротранспорт

Первое постановление предлагается дополнить абзацем, согласно которому "в случае получения документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ после 6 июня 2019 г. балльная оценка технологических операций/условий, выполняемых на территории РФ, в совокупности должна составлять для автомобилей не менее 2000 баллов, для автобусов - не менее 1700 баллов".
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Космос

В Японии частная ракета после запуска упала в море

Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Политика

Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 04:42
Происшествия

У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 05:25
Политика

Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США

Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Футбол

Шюррле согласился перейти в «Спартак»

Обновлено вчера в 16:21
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 04:02
Гаджеты

Дешёвый смартфон с 5G. Модель Iqoo Plus 5G будет стоить 655 долларов

Бренд Iqoo, принадлежащий компании Vivo, как сообщается, готовится выпустить дешёвый смартфон с 5G.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В столичной «Яме» задержали редактора The Village и еще трех человек

Обновлено в 02:25
Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Россиянина задержали в аэропорту Кореи при попытке побега через туалет

В Инчхонском международном аэропорту в Сеуле арестовали россиянина при попытке совершить побег из зоны вылета.
Обновлено в 05:43
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента

Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
Культура

Мультфильм «Три кота» набрал на YouTube более 1,5 млрд просмотров

Все серии российского мультфильма "Три кота", созданного при поддержке Минкультуры, набрали в совокупности больше полутора миллиардов просмотров в русскоязычном сегменте YouTube.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье

В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

Синоптики объявили штормовое предупреждение.
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Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
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