ЛаттЕ или лАтте - в речи столько тонкостей, которые порой только лингвисты и разберут. Но есть ошибки, которые раздражают подавляющее большинство из нас.

с чего всё началось

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Шоу-бизнес Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.

Политика Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией 72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.

Происшествия В США нашли мужское тело с пришитой женской головой В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.

Происшествия Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.

Футбол «Фиорентина» собирается удвоить зарплату Кьезе Сообщается, что руководство "Фиорентины" собирается удвоить зарплату полузащитнику Федерико Кьезе.

Экономика Балльная система постановления о локализации в автопроме может быть распространена на газомоторный и электротранспорт Первое постановление предлагается дополнить абзацем, согласно которому "в случае получения документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ после 6 июня 2019 г. балльная оценка технологических операций/условий, выполняемых на территории РФ, в совокупности должна составлять для автомобилей не менее 2000 баллов, для автобусов - не менее 1700 баллов".

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Политика Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.

Космос В Японии частная ракета после запуска упала в море Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.

Происшествия У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».

Политика Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.

Музыка Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.

Армия и оружие Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.

Политика Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Происшествия Россиянина задержали в аэропорту Кореи при попытке побега через туалет В Инчхонском международном аэропорту в Сеуле арестовали россиянина при попытке совершить побег из зоны вылета.

Политика Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.

Культура Мультфильм «Три кота» набрал на YouTube более 1,5 млрд просмотров Все серии российского мультфильма "Три кота", созданного при поддержке Минкультуры, набрали в совокупности больше полутора миллиардов просмотров в русскоязычном сегменте YouTube.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Общество В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.