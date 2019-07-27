с чего всё началось

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали на въезде в Москву, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова.

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Происшествия В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.

Происшествия В Петербурге задержан Андрей Пивоваров В Петербурге 27 июля у собственного дома полицией задержан координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров.

Политика Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Кино «Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».

Политика Примерно 60% горожан готовы пойти на выборы в Мосгордуму «Результаты социологического исследования показывают, что 16,3% москвичей ждут значительных нарушений на выборах в Мосгордуму, каждый третий (36%) уверен, что нарушения будут, но незначительные, и 24,4% участников опроса полагают, что нарушений не будет вообще», – говорится в сообщении.

Политика Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".

Общество Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре» На фестивале «Жара», где собрался большой звездный анклав, по режиссерскому замыслу для подогрева действа планировался песенный баттл Лепса и Михайлова.

Футбол «Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.

Политика Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией 72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.

Армия и оружие В ЛНР обвинили ВСУ в размещении огневых позиций в жилых домах Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении вооружения в жилых домах у линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия В Подмосковье самолет упал в карьер Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.

Общество Жару в Москве сменят аномальные холода Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.

Авто Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.

Футбол Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком» Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель.

Шоу-бизнес Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.