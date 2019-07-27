Общество

Названы распространённые ошибки в русском языкеRT на русском 06:07

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно». Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось
В "Российской газете" вышел материал
, в котором заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова привела примеры самых "позорных" речевых ошибок, которые делают россияне.
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Названы самые стыдные ошибки в речи

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Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

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Life.ruвчера в 23:43
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Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании

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В Можайском районе Москвы появится наземное метро

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ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
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«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»

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Происшествия

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В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
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Происшествия

В Петербурге задержан Андрей Пивоваров

В Петербурге 27 июля у собственного дома полицией задержан координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров.
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Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе

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Политика

Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту

На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 04:33
Общество

Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Кино

«Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате

Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 02:58
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Примерно 60% горожан готовы пойти на выборы в Мосгордуму

«Результаты социологического исследования показывают, что 16,3% москвичей ждут значительных нарушений на выборах в Мосгордуму, каждый третий (36%) уверен, что нарушения будут, но незначительные, и 24,4% участников опроса полагают, что нарушений не будет вообще», – говорится в сообщении.
Обновлено 24 июля в 03:11
Общество

В «Технограде» на ВДНХ пройдёт фестиваль умных развлечений

Обновлено в 06:40
Политика

Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки

В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В Азербайджане продолжаются поиски пропавшего истребителя МиГ-29

Поиски потерпевшего крушение истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана продолжаются.
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Общество

Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»

На фестивале «Жара», где собрался большой звездный анклав, по режиссерскому замыслу для подогрева действа планировался песенный баттл Лепса и Михайлова.
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«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт до конца карьеры

Обновлено вчера в 23:47
Футбол

«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро

По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Политика

Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией

72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении огневых позиций в жилых домах

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении вооружения в жилых домах у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

В Подмосковье самолет упал в карьер

Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
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Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России

В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
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Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком»

Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
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В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
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